Ryska ekonomin äter upp sig själv

Alexandra Prokopenko konstaterar att ekonomin fortfarande fungerar, men att den gör det genom att offra sin långsiktiga kapacitet. BNP står still. Sanktionerna halverar oljeintäkterna. Budgetunderskottet tömmer reserverna i snabb takt.

Läs mer:

Putins drag efter ekonomiska krisen – nu ska rymden säljas ut – Realtid

Försvarsindustrin går varm – resten fryser

Kreml driver nu två ekonomier. Försvarsindustrin får resurser, arbetskraft och politiskt stöd. Den civila ekonomin tappar både kapital och kompetens, rapporterar Fortune.

Prokopenko beskriver hur staten pumpar in pengar i försvarssektorn och skapar aktivitet som inte bygger någon framtida tillväxt.

Fabriker producerar vapen som snabbt förstörs vid fronten. Rekryteringsbonusar lockar nya soldater, men många dör eller återvänder skadade.

Enligt CSIS förlorar Ryssland 1,2 miljoner soldater, varav 325 000 dödas.

ANNONS

Läs också:

Putins pengaproblem förvärras – ekonomin utmanas från flera håll – Realtid