Beyond Meat och Impossible Foods var två hajpade bolag som satsade på köttsubstitut. Nu går de igenom en tuff period efter vikande efterfrågan.
Ingen vill ha fejkade burgare – anses dyrt och onyttigt
På 2010-talet talade många om att kött i framtiden kan vara växtbaserat, och branschen präglades stark tillväxt och höga förväntningar.
Då värderades pionjärbolag till mångmiljardbelopp och försäljningen ökade kraftigt i USA.
Men nu befinner sig den växtbaserade köttindustrin i rejäl motvind, där aktiekurser har fallit och konsumtionen står och stampar, skriver The Economist.
Marknaden har svalnat
När Beyond Meat börsnoterades 2019 värderades bolaget till nära 4 miljarder dollar. Året därpå steg den amerikanska försäljningen av växtbaserat kött med 45 procent till 1,4 miljarder dollar.
Intresset lockade både riskkapital och traditionella köttproducenter.
Men sedan dess har marknaden svalnat betydligt. Beyond är nu värt mindre än 400 miljoner dollar och intäkterna minskade under större delen av 2025.
Oatly har rasat på börsen
Även i Sverige syns en liknande trend. För några år sedan var Oatly, känd för sin havredryck, ett omtalat bolag.
Bolaget, som startades i Malmö på 1990-talet, noterades på Nasdaq 2021 och strax efter noteringen kostade en aktie nästan 600 dollar. Nu är kursen nere på 12 dollar.
En förklaring som lyfts fram vad gäller köttrenden i USA är priset.
Trots att kostnaderna för animaliskt kött har stigit, bland annat på grund av mindre boskapshjordar och dyrare foder, är traditionellt kött ofta billigare än växtbaserade alternativ.
Pendeln har svängt
Subventioner till jordbruket bidrar till skillnaden. För prismedvetna konsumenter har det blivit svårt att motivera ett dyrare alternativ.
Smaken är en annan utmaning. Kvaliteten varierar mellan olika produkter och ett misslyckat första intryck kan avskräcka nya kunder.
Samtidigt har produkterna hamnat i skottlinjen i den amerikanska kulturdebatten om mat.
Hälsotrenden har svängt mot så kallad hel och minimalt processad mat, medan växtbaserade köttsubstitut ofta klassas som ultraprocessade livsmedel på grund av många ingredienser och industriella tillverkningsmetoder.
Försöker bemöta kritiken
Konkurrenten Impossible Foods har, liksom Beyond, försökt möta kritiken genom att lyfta fram högt protein- och fiberinnehåll.
Båda bolagen satsar på tydligare näringsmärkning och nya produktkategorier. Beyond har dessutom breddat sortimentet och lanserat proteinrika drycker.
Vissa aktörer experimenterar med hybridprodukter som kombinerar kött och växtbaserade ingredienser, i hopp om att locka flexitarianer och barnfamiljer.
Läs mer: Fick åtkomst till 7 000 robotdammsugare – av misstag. Dagens PS