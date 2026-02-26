Ingen vill ha fejkade burgare – anses dyrt och onyttigt

På 2010-talet talade många om att kött i framtiden kan vara växtbaserat, och branschen präglades stark tillväxt och höga förväntningar.

Då värderades pionjärbolag till mångmiljardbelopp och försäljningen ökade kraftigt i USA.

Men nu befinner sig den växtbaserade köttindustrin i rejäl motvind, där aktiekurser har fallit och konsumtionen står och stampar, skriver The Economist.

Marknaden har svalnat

När Beyond Meat börsnoterades 2019 värderades bolaget till nära 4 miljarder dollar. Året därpå steg den amerikanska försäljningen av växtbaserat kött med 45 procent till 1,4 miljarder dollar.

Intresset lockade både riskkapital och traditionella köttproducenter.

Men sedan dess har marknaden svalnat betydligt. Beyond är nu värt mindre än 400 miljoner dollar och intäkterna minskade under större delen av 2025.