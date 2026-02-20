Artificiell intelligens har länge lyfts fram som teknikbranschens stora tillväxtmotor. Men de senaste veckorna har stämningen skiftat dramatiskt på finansmarknaderna, i teknikbolagen och bland de forskare som arbetar med AI-säkerhet.
Från guldålder till kaos: så blev AI teknikbranschens största hot
Från börsras till varningssignaler om samhällsrisker tecknas nu en betydligt mörkare bild av AI-revolutionen.
På Wall Street har handlare börjat tala om en ”SaaSpocalypse”, en apokalyps för mjukvaruaktier.
S&P North American Software Index har fallit kraftigt sedan oktober och backade 15 procent enbart i januari, den värsta månadsnedgången sedan finanskrisen 2008.
Missa inte: Efter ”mjukvaruapokalypsen” – nu är finanssektorn nästa offer. Realtid
Anthropics satsning en utlösande faktor
En av de utlösande faktorerna var att AI-startupen Anthropic lanserade ett juridiskt verktyg för sin Claude-chatbot, vilket fick aktier i juridiska mjukvarubolag att rasa.
Läs även: Tusentals chefer erkänner: AI påverkar inte bolagen. Dagens PS
Brittiska RELX och nederländska Wolters Kluwer föll båda med över 10 procent.
”Mjukvarubolagen antogs vara vinnare på AI. Men plötsligt börjar man oroa sig för om man kan tjäna tillbaka pengarna från sina AI-investeringar”, säger Lars Skovgaard, senior investeringsstrateg på Danske Bank, till Reuters.
Varför betala för sånt man kan göra själv?
Kärnan i problematiken beskrivs av Alex Rankin i MoneyWeek: om AI-verktyg gör det möjligt för företag att bygga egen mjukvara internt, varför ska de fortsätta betala dyrt för externa leverantörer?
Den affärsmodell som gjort mjukvarubranschen extremt lönsam, med Microsoft som exempel på 68 procents bruttomarginal, framstår plötsligt som sårbar.
Missa inte: Lyxjättarna varnar: ”AI-bubbla kan slå hårt mot oss”. Realtid
Även bolag med starka kvartalsrapporter drabbas. ServiceNow överträffade analytikernas förväntningar men aktien föll ändå 10 procent.
Oro bortom börsen
Samtidigt växer oron bortom börsen. Det finns flera varningssignaler som tyder på att tekniken accelererar snabbare än de strukturer som ska styra den, skriver Techradar.
Chefen för AI-säkerhetsforskning vid Anthropic avgick nyligen med ett offentligt uttalande där han varnade för att ”världen är i fara”. Avgången följer ett mönster av uppsägningar bland säkerhetsexperter på flera ledande AI-labb.
Läs även: Big Tech och AI i ”rysk roulett” med världen. Dagens PS
Dessutom har OpenAI börjat rulla ut reklam i ChatGPT, vilket väcker frågor om gränsen mellan hjälp och kommersiell påverkan. En senior forskare på OpenAI avgick i protest och varnade för att reklamdrivna AI-produkter riskerar att manipulera användare, skriver TechRadar.
Finns möjligheter
Trots turbulensen ser vissa investerare möjligheter.
Den europeiska fonden Sycomore Sustainable Tech passade på att köpa Microsoft-aktier under nedgången.
Jim Reid på Deutsche Bank konstaterar det kommer ta lång tid innan de verkliga vinnarna och förlorarna från AI-disruption blir tydliga, men att möjligheter kommer att uppstå.
Frågan som nu hänger i luften är om AI-branschens snabba framfart kan hållas i schack.
Börsreaktionerna, säkerhetsexperternas avhopp och den växande listan av AI-incidenter tyder på att marknaden och samhället precis börjat ta riskerna på allvar.