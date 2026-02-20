Från guldålder till kaos: så blev AI teknikbranschens största hot

Från börsras till varningssignaler om samhällsrisker tecknas nu en betydligt mörkare bild av AI-revolutionen.

På Wall Street har handlare börjat tala om en ”SaaSpocalypse”, en apokalyps för mjukvaruaktier.

S&P North American Software Index har fallit kraftigt sedan oktober och backade 15 procent enbart i januari, den värsta månadsnedgången sedan finanskrisen 2008.

Anthropics satsning en utlösande faktor

En av de utlösande faktorerna var att AI-startupen Anthropic lanserade ett juridiskt verktyg för sin Claude-chatbot, vilket fick aktier i juridiska mjukvarubolag att rasa.

Brittiska RELX och nederländska Wolters Kluwer föll båda med över 10 procent.

”Mjukvarubolagen antogs vara vinnare på AI. Men plötsligt börjar man oroa sig för om man kan tjäna tillbaka pengarna från sina AI-investeringar”, säger Lars Skovgaard, senior investeringsstrateg på Danske Bank, till Reuters.