Storbank ifrågasätter koppling mellan AI och tillväxt: "Noll inverkan"

Det låter otroligt, givet hur stora investeringar och löften som förknippas med de senaste årens AI-tjänster. Nya rön pekar på att bidraget till ekonomin i princip var obefintligt 2025, trots investeringar på hundratals miljarder dollar.

I stora delar av näringslivet är man lyriska över den nya teknikens möjligheter. Produktiviteten ska öka och den som halkar efter riskerar att tappa allt. På konsultjätten PwC säger man att medarbetare som inte lär sig att arbeta med AI bör lämna företaget.

Andra bolag förklarar stora varsel med satsningar på AI. Men det har främst visat sig om att man behöver varsla för att finansiera stora investeringar, inte att man blivit mångfaldigt mer produktiva per anställd.

Wall Street-jättens iskalla dom

Efter månader av försiktigt formulerade varningar om riskerna med överinvesteringar, väljer nu Goldman Sachs att skruva upp tonläget ordentligt, enligt Futurism. Bankens analytiker presenterar en verklighet som står i skarp kontrast till techbolagens optimistiska visioner.

Trots att omkring 410 miljarder dollar pumpats in i sektorn under 2025, konstaterar banken krasst att AI har haft ”noll inverkan” på den amerikanska ekonomiska tillväxten. Man tror att stora varsel och tillväxt har påverkats av cykliska faktorer, snarare än satsningar på AI.

Dario Perkins, makrochef på konsultfirman TS Lombard, ställer sig nu i ledet av skeptiker. Han konstaterar att AI-effekterna på produktiviteten i praktiken är obefintliga.

Trots att massiva varsel skakat arbetsmarknaden, menar Dario Perkins att det saknas belägg för att AI-användning varken ökat produktiviteten eller skadat den amerikanska sysselsättningen. Han citerades nyligen i Financial Times där han underströk att kopplingen helt saknas.

ANNONS

Miljarder utan utväxling

AI lockar astronomiska investeringar, men den faktiska utväxlingen i BNP-siffrorna lyser med sin frånvaro. 2026 väntas AI-investeringarna i USA bli större än Sveriges BNP.

Vad betyder det här för AI-bolagens värderingar? Om tekniken inte driver produktivitet på makronivå, hur länge kan då de nuvarande multiplarna rättfärdigas?

Goldman Sachs pekar på att glappet mellan finansiella satsningar och reell ekonomisk nytta nu är större än befarat.