Klockan tickar för kreditbolagen: "Maximalt 5–10 kommer ansöka"

”Många är långt ifrån att kunna få tillstånd”

Zhenggang Yu, marknadschef på Brixo, bedömer att det maximalt handlar om 5–10 bolag som faktiskt kommer att ansöka om nytt tillstånd.

”Det är tydligt att tröskeln är högre. Flera aktörer har redan valt att avveckla och många på listan är organisations- och kapitalmässigt långt ifrån att kunna få ett tillstånd”, säger han.

För de kreditgivare som inte ansöker innebär det dock inte nödvändigtvis en omedelbar nedstängning.

De får fortsätta förvalta befintliga kreditportföljer, men inte ge ut nya krediter.

Vissa väntas sälja sina portföljer, medan många mindre bolag med korta löptider krymper snabbt av sig själva. För låneförmedlare utan nytt tillstånd är läget mer definitivt, de måste avveckla.

Kritik från förmedlarna

Att samtliga 13 låneförmedlare med konsumentkreditinstitutstillstånd måste söka nytt tillstånd har mött stark kritik.

Lendo har i en debattartikel i Dagens Industri beskrivit kravet som ”bakvänt”, eftersom förmedlare inte själva ger ut lån. Yu har förståelse för kritiken men pekar på andra fördelar.

”Vi ser att regelverket stärker konsumentskyddet och bidrar till en mer hållbar marknad”, säger han.

Kravet innebär dessutom att låneförmedlare som blir kreditmarknadsbolag tvingas erbjuda egna krediter och sparkonton. en helt ny affärssituation för renodlade förmedlare.

Risk för belastning på FI

Om många bolag ansöker i sista stund kan Finansinspektionen få en ökad arbetsbelastning. Enligt Yu har myndigheten redan tagit kontakt med aktörer som ännu inte sökt tillstånd.

Handläggningstiden har under de senaste åren legat på cirka 5–7 månader.

Det handlar också om en ny prövningssituation för myndigheten.

”Det är en helt ny situation för Finansinspektionen när de ska pröva ansökningar från till exempel låneförmedlare som inte tidigare haft vare sig utlåning eller sparkonton, och egentligen inte heller vill ha det i sitt produktutbud”, säger Yu.

Mer koncentrerad marknad

Parallellt med tillståndskravet har räntetaket för konsumentkrediter sänkts från 40 till 20 procentenheter över referensräntan och ränteavdraget för lån utan säkerhet har trappats av. Sammantaget förändras förutsättningarna för en stor del av branschen.

Yu menar att konsumenter med sämre kreditvärdighet kan påverkas mest när mindre aktörer lämnar marknaden, men betonar att de nya reglerna skapar en tryggare marknad för alla kunder.

”Tröskeln för att starta fintechbolag har blivit högre. Resultatet blir en mer koncentrerad marknad där innovation i högre grad sker inom det etablerade finansiella systemet, säger han.