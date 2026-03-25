Pressen ökar på Marginalen Bank – Vd inte oroad

Mats Persson Bergius tog över vd-rollen i november 2025, efter att bankens grundare Ewa Glennow valt att avgå. Bara ett par månader in i rollen inledde FI en utredning av huruvida banken följt reglerna för att frigöra kapital genom värdepapperisering.

Att myndigheten gör flera nedslag under kort tid tycker han inte är konstigt.

”Vi försöker inte hitta några smitvägar och det är Finansinspektionens jobb att säkerställa att vi har en trygg och säker finansmarknad i Sverige”, säger han till Dagens industri.

Persson Bergius är heller inte orolig för granskningens utfall.

”Vi har en beredskap oavsett vad resultatet kan bli”, säger han.

Tufft läge

Banken är ekonomiskt ansträngd. Under det senaste kvartalet ökade förlusten från 22 till 56 miljoner kronor, och för helåret 2025 landade rörelseresultatet på minus 168,4 miljoner kronor, en försämring med 88 miljoner jämfört med året innan.

Kreditförlusterna låg på 93 miljoner kronor under kvartalet, motsvarande 2 procent av utlåningen.

Persson Bergius pekar på stora investeringar i en ny molnbaserad plattform och ser potential i att bredda verksamheten mot företagskunder och digitala betaltjänster. Banken satsar bland annat på embedded banking och vill vara en del av Riksbankens infrastruktur för omedelbara betalningar.