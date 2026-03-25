Tyskland får en allt svårare balansgång mellan USA och Kina, två stormakter som båda kräver Tysklands lojalitet, men som erbjuder allt mer osäkra villkor.
Tyskland hamnar i kläm mellan supermakterna
Nya siffror från Tysklands federala statistikmyndighet visar att Kina återigen har passerat USA som landets viktigaste handelspartner.
Under 2025 uppgick den samlade handeln till över 251 miljarder euro, en ökning med 2,2 procent jämfört med föregående år, rapporterar The Guardian.
Handeln med USA sjönk samtidigt med fem procent till 240 miljarder euro, delvis till följd av Donald Trumps tullar.
Stor handelsobalans
Men bakom de stora siffrorna döljer sig en kraftig obalans.
Tyskland importerade varor från Kina till ett värde av 170,6 miljarder euro, mer än dubbelt så mycket som den tyska exporten till Kina, som stannade på 81,3 miljarder euro, enligt. Handelsunderskottet gentemot Kina nu uppgår till 90 miljarder euro, motsvarande två procent av Tysklands BNP, skriver The Economist.
Den tyska bilindustrin, länge dominant i Kina, har drabbats särskilt hårt. Exporten av tyska bilar har fallit dramatiskt samtidigt som kinesiska tillverkare tar marknadsandelar både på hemmaplan och i Europa.
Kinas exportoffensiv väcker oro djupt in i den tyska industrin. Oliver Richtberg, chef för utrikeshandel vid branschorganisationen VDMA, konstaterar att tyska företag inte bara konkurrerar med kinesiska rivaler utan med hela den kinesiska statsbudgeten, skriver The Economist.
Tre pelare som fallerar
Situationen förvärras av att Tysklands tidigare strategiska grundpelare, rysk energi, kinesiska exportmarknader och amerikansk säkerhet, alla har försvagats.
”Alla tre pelarna har nu försvagats eller fallit bort”, säger Fredrik Sjöholm, professor vid Institutet för Näringslivsforskning, till Tidningen Näringslivet.
Docenten Fredrik NG Andersson vid Lunds universitet har en liknande analys som han beskriver för TN.
”Tyskland har misslyckats med att modernisera sin ekonomi. De har investerat för lite i modern teknologi och tjänstesektorn är underutvecklad. Energipolitiken har varit ohållbar och gjort dem beroende av rysk gas”, säger han.
Måste navigera mellan USA och Kina
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz försöker navigera utan att stöta sig med någondera sidan. Han vill undvika konfrontation med Washington och samtidigt upprätthålla dialogen med Peking.
BMW:s vd Oliver Zipse, som deltog i resan, betonade i The Guardian vikten av samarbete: komplexa globala utmaningar kan enligt honom bara lösas gemensamt.
Men Kina gör sällan som andra önskar. Det menar Hubert Fromlet, ekonomiprofessor och senior rådgivare vid Tysk-svenska handelskammaren.
”Kina sällan är ett land man egentligen förhandlar med. De gör oftast som de vill”, säger han till TN
Balansgången mellan öst och väst blir allt svårare, och insatserna för Europas största ekonomi har sällan varit högre.