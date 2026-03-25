Tyskland hamnar i kläm mellan supermakterna

Nya siffror från Tysklands federala statistikmyndighet visar att Kina återigen har passerat USA som landets viktigaste handelspartner.

Under 2025 uppgick den samlade handeln till över 251 miljarder euro, en ökning med 2,2 procent jämfört med föregående år, rapporterar The Guardian.

Handeln med USA sjönk samtidigt med fem procent till 240 miljarder euro, delvis till följd av Donald Trumps tullar.

Stor handelsobalans

Men bakom de stora siffrorna döljer sig en kraftig obalans.

Tyskland importerade varor från Kina till ett värde av 170,6 miljarder euro, mer än dubbelt så mycket som den tyska exporten till Kina, som stannade på 81,3 miljarder euro, enligt. Handelsunderskottet gentemot Kina nu uppgår till 90 miljarder euro, motsvarande två procent av Tysklands BNP, skriver The Economist.

Den tyska bilindustrin, länge dominant i Kina, har drabbats särskilt hårt. Exporten av tyska bilar har fallit dramatiskt samtidigt som kinesiska tillverkare tar marknadsandelar både på hemmaplan och i Europa.

Kinas exportoffensiv väcker oro djupt in i den tyska industrin. Oliver Richtberg, chef för utrikeshandel vid branschorganisationen VDMA, konstaterar att tyska företag inte bara konkurrerar med kinesiska rivaler utan med hela den kinesiska statsbudgeten, skriver The Economist.