Den amerikanska nischbanken Erebor, grundad av techentreprenören Palmer Luckey, har passerat en miljard dollar i beviljade lån mindre än 18 månader efter att bolaget ansökte om banktillstånd.

Men det kan komma en politisk granskning av bankens snabba etablering och dess kopplingar till Donald Trumps administration.

Den digitala banken, som startade sin verksamhet i februari 2026, har hittills byggt upp en utlåningsportfölj på 1,2 miljarder dollar och tagit emot mer än 7 miljarder dollar i insättningar.

Flera stora investerare

Under tredje kvartalet redovisade banken dock en nettoförlust på 10,5 miljoner dollar, skriver Financial Times.

Erebor grundades av Luckey, som även ligger bakom försvarsteknikbolaget Anduril. Bland investerarna finns miljardären Peter Thiel, Palantirs medgrundare Joe Lonsdale samt riskkapitalbolagen Andreessen Horowitz och Lux Capital.

I somras tog bolaget in 1,5 miljarder dollar till en värdering på 8 miljarder dollar.

Banken skapades för att fylla det tomrum som uppstod efter kollapsen av Silicon Valley Bank 2023. Den riktar sig framför allt till snabbväxande företag inom försvarsindustrin, artificiell intelligens, avancerad tillverkning, infrastruktur och energi.

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