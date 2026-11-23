Erebor fick banktillstånd på kort tid och har därefter rönt stora framgångar. Det får vissa kritiker att fundera på om det kan ha att göra med politiska kopplingar.
Entreprenörens nischbank går som tåget – kopplingar till Trump granskas
Den amerikanska nischbanken Erebor, grundad av techentreprenören Palmer Luckey, har passerat en miljard dollar i beviljade lån mindre än 18 månader efter att bolaget ansökte om banktillstånd.
Men det kan komma en politisk granskning av bankens snabba etablering och dess kopplingar till Donald Trumps administration.
Den digitala banken, som startade sin verksamhet i februari 2026, har hittills byggt upp en utlåningsportfölj på 1,2 miljarder dollar och tagit emot mer än 7 miljarder dollar i insättningar.
Flera stora investerare
Under tredje kvartalet redovisade banken dock en nettoförlust på 10,5 miljoner dollar, skriver Financial Times.
Erebor grundades av Luckey, som även ligger bakom försvarsteknikbolaget Anduril. Bland investerarna finns miljardären Peter Thiel, Palantirs medgrundare Joe Lonsdale samt riskkapitalbolagen Andreessen Horowitz och Lux Capital.
I somras tog bolaget in 1,5 miljarder dollar till en värdering på 8 miljarder dollar.
Banken skapades för att fylla det tomrum som uppstod efter kollapsen av Silicon Valley Bank 2023. Den riktar sig framför allt till snabbväxande företag inom försvarsindustrin, artificiell intelligens, avancerad tillverkning, infrastruktur och energi.
Läs mer: Techmiljardär: USA kan halvera försvarsbudgeten. Dagens PS
Godkändes efter bara fyra månader
Erebor är en av fler än 20 långivare som fått nationell banklicens under Trumps andra mandatperiod. Bankens tillstånd godkändes bara fyra månader efter den ursprungliga ansökan.
Det snabba godkännandet väntas nu granskas av demokratiska politiker, som efter mellanårsvalet i november fått kontroll över kongressen.
Elizabeth Warren, som väntas bli ordförande för senatens bankutskott, har tidigare ifrågasatt om Luckeys politiska kontakter kan ha påverkat tillståndsprocessen.
Läs mer: Miljardärens nya giv: Föreläser om Antikrist. Dagens PS
Gav pengar till Trump
Luckey, Thiel och Lonsdale var alla betydande bidragsgivare till Trumps presidentkampanj 2024.
Erebor har bland annat ingått kreditavtal med halvledarbolaget Positron och kärnkraftsutvecklaren Valar Atomics. Banken uppger att den vill finansiera amerikansk industri och bidra till att flytta tillbaka produktion och leveranskedjor till USA.
Ledningen uppger att banken har en utlåningsgrad på omkring 12 procent i förhållande till insättningarna och räknar med att nå lönsamhet före utgången av 2026.
Läs mer: Brittiska skattebetalare har över en biljon pund i skatteparadis. Realtid