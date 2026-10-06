Putins besked: UniCredit lämnar Ryssland – kostar miljarder

Rysslands president Vladimir Putin undertecknade i måndags ett dekret som tillåter UniCredit att avyttra delar av sin ryska verksamhet, rapporterar Euronews.

Dekretet innebär att det ryska dotterbolaget UniCredit Bank delas upp. En nybildad enhet stannar i italiensk ägo och ska hantera internationella betalningar i euro och dollar åt företagskunder som inte omfattas av sanktioner. Resten av banken går till en köpare som UniCredit själv inte har namngett.

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UniCredit har funnits i Ryssland sedan 1989 och fortsatte verksamheten även efter den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Enligt Interfax var den ryska banken den 22:a största i landet sett till tillgångar under första kvartalet 2026.

Köpare med Kremlkopplingar

I maj meddelade UniCredit att man skulle sälja till en privat investerare i Förenade Arabemiraten. Den ryska affärstidningen Kommersant har uppgett att investeraren företräder Alfa Group, ett konglomerat med goda relationer till Kreml. En av grundarna är Mikhail Fridman, som enligt Euronews nyligen ströks från EU:s sanktionslista.

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Redan tidigare har intresset från Gulfen varit stort. Ett konsortium från Emiraten föreslog förra året att köpa verksamheten med 60 procents rabatt mot marknadsvärdet, enligt ett dokument som Reuters tagit del av.

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UniCredit räknar med att affären belastar resultatet med 3–3,3 miljarder euro. Den väntas slutföras under första halvåret 2027.