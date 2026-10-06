Italienska storbanken UniCredit har fått Vladimir Putins personliga godkännande att sälja större delen av sin ryska verksamhet. Köparen uppges ha band till Alfa Group, och prislappen för banken blir hög.
Putins besked: UniCredit lämnar Ryssland – kostar miljarder
Rysslands president Vladimir Putin undertecknade i måndags ett dekret som tillåter UniCredit att avyttra delar av sin ryska verksamhet, rapporterar Euronews.
Dekretet innebär att det ryska dotterbolaget UniCredit Bank delas upp. En nybildad enhet stannar i italiensk ägo och ska hantera internationella betalningar i euro och dollar åt företagskunder som inte omfattas av sanktioner. Resten av banken går till en köpare som UniCredit själv inte har namngett.
Missa inte: Putins guld hittar ny väg – via Hongkong in i Kina. Realtid
UniCredit har funnits i Ryssland sedan 1989 och fortsatte verksamheten även efter den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Enligt Interfax var den ryska banken den 22:a största i landet sett till tillgångar under första kvartalet 2026.
Köpare med Kremlkopplingar
I maj meddelade UniCredit att man skulle sälja till en privat investerare i Förenade Arabemiraten. Den ryska affärstidningen Kommersant har uppgett att investeraren företräder Alfa Group, ett konglomerat med goda relationer till Kreml. En av grundarna är Mikhail Fridman, som enligt Euronews nyligen ströks från EU:s sanktionslista.
Läs även: Putins hot mot europeiska börsjätten
Redan tidigare har intresset från Gulfen varit stort. Ett konsortium från Emiraten föreslog förra året att köpa verksamheten med 60 procents rabatt mot marknadsvärdet, enligt ett dokument som Reuters tagit del av.
UniCredit räknar med att affären belastar resultatet med 3–3,3 miljarder euro. Den väntas slutföras under första halvåret 2027.
Hårda villkor för att lämna
Utan Putins underskrift hade affären inte varit möjlig. Sedan 2022 krävs särskilt tillstånd för alla aktieaffärer i banker från så kallade ovänliga länder. I oktober 2024 skärptes villkoren ytterligare: enligt FN-organet Unctad måste sådana försäljningar ske med minst 60 procents rabatt, och därtill tillkommer en exitskatt på minst 35 procent.
Missa inte: Ryssland får inga bud – krigsbudgeten skrämmer köparna. Realtid
Vd Andrea Orcel har länge sagt att banken inte tänker sälja för billigt. Samtidigt har trycket från både ECB och den italienska regeringen ökat. Rom krävde att UniCredit lämnade Ryssland som villkor för att godkänna budet på konkurrenten Banco BPM – en affär som banken sedan drog sig ur.
Rysslandsexponeringen har också använts som argument i den tyska maktkampen om Commerzbank. Commerzbank har pekat på riskerna med UniCredits ryska verksamhet i sitt avvisande av italienarnas närmanden.
”Låt dem vara rädda”
Godkännandet sticker ut mot bakgrund av hur Moskva behandlat andra västföretag på senare tid. Den 17 september fördes förvaltningen av tillgångar kopplade till 16 bolag, däribland Nestlé och Auchan, över till det okända bolaget L.E.V. Management, som visat sig ha band till säkerhetstjänsten. Den 28 september förlorade tyska Metro den operativa kontrollen över sitt ryska dotterbolag.
Kvar i landet finns bland andra österrikiska Raiffeisen, ungerska OTP och italienska Intesa Sanpaolo, den sistnämnda fick Putins godkännande att lämna redan 2023 men har ännu inte slutfört utträdet.
”Låt dem vara rädda”, säger en icke namngiven rysk regeringskälla till Reuters.