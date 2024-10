Ännu dyrare för företag att lämna Ryssland: "Kreml dikterar villkoren"

Marknader

Tillväxt i brittisk ekonomi trots osäkerhet: "Väntar på klargöranden"

Brittisk ekonomi visar livstecken, men stagnation och budgetunderskott hotar regeringens ambitioner. Smärtsamma beslut väntar för att hantera problemen. Den brittiska ekonomin återgick till tillväxt under augusti månad, vilket har gett en viss optimism inför Labourregeringens kommande budget. Enligt Office for National Statistics (ONS) växte Storbritanniens ekonomi med 0,2 procent under månaden, vilket markerar en uppgång …