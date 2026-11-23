En biljon pund. Så mycket beräknas det finnas på offshorekonton hos britter som helst inte vill ha med skattmasen i hemlandet att göra.
Brittiska skattebetalare har över en biljon pund i skatteparadis
Brittiska skattebetalare hade mer än 1 000 miljarder pund, motsvarande omkring 13 000 miljarder kronor, placerade på offshorekonton i skatteparadis under 2024.
Det visar nya uppgifter från den brittiska skattemyndigheten HMRC som The Guardian refererar till.
Mellan 2022 och 2024 ökade värdet på tillgångarna i de utländska kontona med 10 procent.
Svårt att driva in skatt
Det framgår av statistik som tankesmedjan TaxWatch har fått fram genom en begäran om utlämnande av offentliga handlingar. Uppgifterna är de senast tillgängliga.
Statistiken omfattar finansiella tillgångar i jurisdiktioner som Hongkong, Jersey, Schweiz, Liechtenstein och Panama.
Även Brittiska Jungfruöarna och Bermuda finns bland de områden som förknippas med låga skatter och begränsad insyn i ägarförhållanden.
En stor del av tillgångarna uppges vara korrekt deklarerade till brittiska skattemyndigheter. Samtidigt har HMRC svårt att identifiera och driva in skatt på oredovisade inkomster och tillgångar.
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Kan inte koppla kontona rätt
Enligt uppgifterna har myndigheten i genomsnitt säkrat omkring 125 miljoner pund per år i tidigare obetald skatt, ränta och avgifter kopplade till utländska konton.
Det kan jämföras med en tidigare uppskattning från 2018, då HMRC bedömde att mellan 200 och 700 miljoner pund i skatt undanhölls årligen på offshorekonton.
Ett problem är att omkring en femtedel av kontona som tillhör brittiska skattebetalare saknar ett unikt skatteidentifikationsnummer i den internationella rapporteringen. Det försvårar myndighetens möjligheter att koppla konton till rätt personer.
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Ska skärpa granskningen
HMRC har aviserat en skärpt granskning av förmögna skattebetalare.
Över 200 miljardärer har fått särskilda kontaktpersoner inom myndigheten, samtidigt som ytterligare 400 anställda ska arbeta med att bekämpa skatteundandragande kopplat till förmögenheter utomlands fram till 2030.
Myndigheten räknar med att åtgärderna ska bidra till minst 500 miljoner pund i ökade skatteintäkter, som en del av ett större mål att säkra ytterligare 10 miljarder pund till 2030.
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