Brittiska skattebetalare hade mer än 1 000 miljarder pund, motsvarande omkring 13 000 miljarder kronor, placerade på offshorekonton i skatteparadis under 2024.

Det visar nya uppgifter från den brittiska skattemyndigheten HMRC som The Guardian refererar till.

Mellan 2022 och 2024 ökade värdet på tillgångarna i de utländska kontona med 10 procent.

Svårt att driva in skatt

Det framgår av statistik som tankesmedjan TaxWatch har fått fram genom en begäran om utlämnande av offentliga handlingar. Uppgifterna är de senast tillgängliga.

Statistiken omfattar finansiella tillgångar i jurisdiktioner som Hongkong, Jersey, Schweiz, Liechtenstein och Panama.

Även Brittiska Jungfruöarna och Bermuda finns bland de områden som förknippas med låga skatter och begränsad insyn i ägarförhållanden.

En stor del av tillgångarna uppges vara korrekt deklarerade till brittiska skattemyndigheter. Samtidigt har HMRC svårt att identifiera och driva in skatt på oredovisade inkomster och tillgångar.

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