Det råder ingen tvekan om att BYD har inspirerats av Land Rover Defender. Nu får dock bolaget ett försäljningsförbud av sin egen modell i EU efter en rättsprocess.
BYD får inte sälja Land Rover-kopia i EU – för lik originalet
Kinesiska biljätten BYD förbjuds att sälja sin suv Ti7 i EU.
Beslutet kommer efter en rättstvist med brittiska Jaguar Land Rover, som anser att den kinesiska modellen gör intrång i bolagets immateriella rättigheter genom att efterlikna Land Rover Defender.
Det är en domstol i Haag som har beslutat om försäljningsförbudet i ett så kallat interimistiskt förfarande.
Likheterna anses vara för stora
Enligt domstolen gör BYD intrång i en EU-registrerad formgivning som tillhör Jaguar Land Rover, skriver De Rechtspraak.
Ti7 lanserades på den kinesiska marknaden under 2025. BYD har även planerat att introducera modellen i Europa och meddelat att leveranser till brittiska kunder kan inledas i januari 2027.
Jaguar Land Rover hävdade att modellen kopierar flera utmärkande designelement från Defender, som funnits på marknaden sedan september 2019.
Det handlar bland annat om bilens rundade hörn, markerade hjulhus, sammanhängande fönsterparti och övergripande proportioner.
Domstolen bedömer att dessa egenskaper dominerar bilarnas helhetsintryck och att likheterna mellan modellerna är så stora att Ti7 inte ger ett tillräckligt annorlunda intryck.
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Fick inte rätt i allt
De skillnader som BYD har pekat på anses inte vara tillräckligt framträdande för att förändra bedömningen.
Förbudet omfattar import, tillverkning, marknadsföring, försäljning, lagring och annan kommersiell hantering av modellen inom EU.
Jaguar Land Rover hade även krävt att BYD skulle ta bort modellen från den brittiska marknaden och publicera en rättelse. Domstolen avvisade dock dessa delar av kraven.
Den ansåg bland annat att det saknades tillräckliga belägg för att de nederländska BYD-bolagen varit involverade i försäljningen i Storbritannien.
Beslutet är preliminärt eftersom målet avgjordes i ett förenklat förfarande. Jaguar Land Rover måste därför inleda en fullständig rättsprocess inom sex månader. Om bolaget inte gör det riskerar försäljningsförbudet att upphöra.
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