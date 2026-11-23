Kinesiska biljätten BYD förbjuds att sälja sin suv Ti7 i EU.

Beslutet kommer efter en rättstvist med brittiska Jaguar Land Rover, som anser att den kinesiska modellen gör intrång i bolagets immateriella rättigheter genom att efterlikna Land Rover Defender.

Det är en domstol i Haag som har beslutat om försäljningsförbudet i ett så kallat interimistiskt förfarande.

Likheterna anses vara för stora

Enligt domstolen gör BYD intrång i en EU-registrerad formgivning som tillhör Jaguar Land Rover, skriver De Rechtspraak.

Ti7 lanserades på den kinesiska marknaden under 2025. BYD har även planerat att introducera modellen i Europa och meddelat att leveranser till brittiska kunder kan inledas i januari 2027.

Jaguar Land Rover hävdade att modellen kopierar flera utmärkande designelement från Defender, som funnits på marknaden sedan september 2019.

Det handlar bland annat om bilens rundade hörn, markerade hjulhus, sammanhängande fönsterparti och övergripande proportioner.

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Domstolen bedömer att dessa egenskaper dominerar bilarnas helhetsintryck och att likheterna mellan modellerna är så stora att Ti7 inte ger ett tillräckligt annorlunda intryck.

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