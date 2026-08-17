Vägrade lämna Ryssland: Nu stäms giganten av sitt eget dotterbolag

Den danska isoleringsjätten Rockwool har stämts av sitt eget ryska dotterbolag på 8,6 miljarder rubel, motsvarande cirka 660 miljoner danska kronor. Det framgår av den ryska rättsdatabasen.
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Bakgrunden är att bolaget i januari förlorade kontrollen över sina fyra ryska fabriker sedan president Vladimir Putin undertecknat ett dekret som förde över styret till ett litet Moskvabolag med hemliga ägare.
Rockwool äger fortfarande verksamheten formellt, men har sedan dess ingen möjlighet att påverka den, skriver DR.
Till skillnad från flera andra västbolag valde Rockwool att stanna kvar efter invasionen 2022, med motiveringen att en utförsäljning skulle låta miljardvärden hamna i den ryska statens händer.
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Bolaget uppger att det under åren lyckats föra ut motsvarande 400 miljoner danska kronor ur landet, pengar som donerats till Ukrainas återuppbyggnad.
Kräver återbetalning av internt lån
Enligt det ryska dotterbolaget, Rockwool LLC, handlar kravet om ett koncerninternt lån på fem miljarder rubel som betalades ut till det danska moderbolaget 2020. Sedan dess har ränta och en bot lagts på, uppger bolaget.
Rockwool bekräftar att lånet existerar men avvisar kravet helt. Presschefen Rasmus Windfeld beskriver de ryska myndigheternas agerande som ett brott mot alla internationella regler och konstaterar att Ryssland inte är en rättsstat.
Han pekar samtidigt på att en återbetalning skulle strida mot de internationella sanktionerna mot Ryssland.
Samma dekret drabbade fler
Rockwool är inte ensamt. Samma dekret från december 2025 träffade det USA-kopplade förpackningsbolaget CANPACK, rapporterar Fox News.
Bolagets ryska verksamhet, värderad till 700 miljoner dollar, ställdes under statlig kontroll, och sedan övertagandet har koncernen ingen kontakt med den ryska rörelsen samtidigt som flera toppchefer avsatts. CANPACK har funnits i Ryssland i nästan 30 år och hade uppskattningsvis 35–40 procent av landets marknad för aluminiumburkar, skriver The Moscow Times.
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Mekanismen är inte ny. De första offren var finska Fortum och tyska Uniper, vars ryska dotterbolag ställdes under den statliga förvaltningsmyndigheten Rosimusjtjestvo kort efter att grunddekretet utfärdats våren 2023.
Fortum tvingades senare konstatera att bolaget i praktiken förlorat kontrollen över sitt ryska dotterbolag och började skriva ned och avkonsolidera tillgångarna helt.
Carlsberg slog tillbaka
Bryggerijätten Carlsberg hamnade i en snarlik situation för tre år sedan, då dotterbolaget Baltika Breweries stämde moderbolaget på över sex miljarder kronor efter att Carlsberg fråntagits kontrollen. De målen lades senare ned sedan Carlsberg oväntat fått tillbaka och sålt verksamheten.
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Franska Danone och holländska AkzoNobel har drabbats av liknande övertaganden, det senare så sent som i somras.
Bredden i övertagandena är betydande. Enligt forskning från Kyiv School of Economics tog den ryska staten kontroll över 157 bolag värda 1,1 biljoner rubel under 2024, och ytterligare ett femtiotal med ett samlat värde över 800 miljarder rubel bara under första kvartalet 2025, skriver Al Jazeera.
Domstolarnas handläggningstid i sådana mål har kortats till en eller två månader, ofta med avgörande redan vid första förhandlingen.
Svenska bolag i skottgluggen
De stora svenska industribolagen lämnade Ryssland tidigt, och något fall där ett svenskt moderbolag stämts av sitt eget ryska dotterbolag har hittills inte inträffat.
Men det finns paraller. Ryska domstolar har börjat häva varumärkesskydd för västbolag som lämnat landet, och telekomjätten Ericsson pekas ut som ett av de första svenska bolagen som riskerar att förlora rätten till sitt varumärke, som i stället flyttats över till ryska Rusklimat.
Även svenska sparare känner av läget.
Fler än 40 000 pensionssparare hos de stora bolagen kan i dag inte flytta sina placeringar, eftersom en del av innehaven ligger i rysslandsfonder som varken går att prissätta eller sälja.