Vägrade lämna Ryssland: Nu stäms giganten av sitt eget dotterbolag

Bakgrunden är att bolaget i januari förlorade kontrollen över sina fyra ryska fabriker sedan president Vladimir Putin undertecknat ett dekret som förde över styret till ett litet Moskvabolag med hemliga ägare.

Rockwool äger fortfarande verksamheten formellt, men har sedan dess ingen möjlighet att påverka den, skriver DR.

Till skillnad från flera andra västbolag valde Rockwool att stanna kvar efter invasionen 2022, med motiveringen att en utförsäljning skulle låta miljardvärden hamna i den ryska statens händer.

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Bolaget uppger att det under åren lyckats föra ut motsvarande 400 miljoner danska kronor ur landet, pengar som donerats till Ukrainas återuppbyggnad.

Kräver återbetalning av internt lån

Enligt det ryska dotterbolaget, Rockwool LLC, handlar kravet om ett koncerninternt lån på fem miljarder rubel som betalades ut till det danska moderbolaget 2020. Sedan dess har ränta och en bot lagts på, uppger bolaget.

Rockwool bekräftar att lånet existerar men avvisar kravet helt. Presschefen Rasmus Windfeld beskriver de ryska myndigheternas agerande som ett brott mot alla internationella regler och konstaterar att Ryssland inte är en rättsstat.

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Han pekar samtidigt på att en återbetalning skulle strida mot de internationella sanktionerna mot Ryssland.

Samma dekret drabbade fler

Rockwool är inte ensamt. Samma dekret från december 2025 träffade det USA-kopplade förpackningsbolaget CANPACK, rapporterar Fox News.

Bolagets ryska verksamhet, värderad till 700 miljoner dollar, ställdes under statlig kontroll, och sedan övertagandet har koncernen ingen kontakt med den ryska rörelsen samtidigt som flera toppchefer avsatts. CANPACK har funnits i Ryssland i nästan 30 år och hade uppskattningsvis 35–40 procent av landets marknad för aluminiumburkar, skriver The Moscow Times.

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Mekanismen är inte ny. De första offren var finska Fortum och tyska Uniper, vars ryska dotterbolag ställdes under den statliga förvaltningsmyndigheten Rosimusjtjestvo kort efter att grunddekretet utfärdats våren 2023.

Fortum tvingades senare konstatera att bolaget i praktiken förlorat kontrollen över sitt ryska dotterbolag och började skriva ned och avkonsolidera tillgångarna helt.