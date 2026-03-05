Efter Trumps tullfiasko: Företag kan få miljarder tillbaka

Domare Richard Eaton vid USA:s internationella handelsdomstol i New York meddelade på onsdagen att samtliga importörer har rätt att få tillbaka de tullar de betalat under president Donald Trumps omdiskuterade tullpolitik.

Beslutet kommer efter att Högsta domstolen den 20 februari slog fast att Trumps användning av International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) från 1977 för att införa tullar var grundlagsstridig.

Lagen hade aldrig tidigare använts för att införa tullar av någon amerikansk president.

Återbetalningar kan nå 175 miljarder dollar

Enligt beräkningar från Penn Wharton Budget Model kan den federala regeringen bli skyldig att betala tillbaka uppemot 175 miljarder dollar till företag som betalat de numera ogiltigförklarade tullarna, skriver CBS News.

Data från USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet visar att myndigheten fram till slutet av 2025 hade samlat in 134 miljarder dollar i tullar under IEEPA.

Domare Eaton slog även fast att han ensam kommer att hantera samtliga mål som rör återbetalning av IEEPA-tullar.

Högsta domstolen nämnde inte frågan om återbetalningar i sitt beslut, vilket skapat osäkerhet kring processen.