En federal domstol har slagit fast att amerikanska företag har rätt till återbetalning av de tullar som Högsta domstolen ogiltigförklarade i februari. Totalt kan det röra sig om uppemot 175 miljarder dollar.
Efter Trumps tullfiasko: Företag kan få miljarder tillbaka
Domare Richard Eaton vid USA:s internationella handelsdomstol i New York meddelade på onsdagen att samtliga importörer har rätt att få tillbaka de tullar de betalat under president Donald Trumps omdiskuterade tullpolitik.
Beslutet kommer efter att Högsta domstolen den 20 februari slog fast att Trumps användning av International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) från 1977 för att införa tullar var grundlagsstridig.
Lagen hade aldrig tidigare använts för att införa tullar av någon amerikansk president.
Återbetalningar kan nå 175 miljarder dollar
Enligt beräkningar från Penn Wharton Budget Model kan den federala regeringen bli skyldig att betala tillbaka uppemot 175 miljarder dollar till företag som betalat de numera ogiltigförklarade tullarna, skriver CBS News.
Data från USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet visar att myndigheten fram till slutet av 2025 hade samlat in 134 miljarder dollar i tullar under IEEPA.
Domare Eaton slog även fast att han ensam kommer att hantera samtliga mål som rör återbetalning av IEEPA-tullar.
Högsta domstolen nämnde inte frågan om återbetalningar i sitt beslut, vilket skapat osäkerhet kring processen.
Trumpadministrationen väntas överklaga
Handelsadvokaten Ryan Majerus, partner vid King & Spalding och tidigare amerikansk handelstjänsteman, bedömer att regeringen kommer att överklaga eller begära uppskov för att ge tullmyndigheten mer tid att hantera återbetalningarna, enligt Fortune.
Redan i måndags avvisade en federal appellationsdomstol Trumpadministrationens försök att fördröja implementeringen av HD-domen.
Tullmyndigheten står nu inför utmaningen att hantera massåterbetalningar, något deras system inte är byggt för.
”Djävulen sitter i detaljerna kring den administrativa processen”, säger handelsadvokaten Alexis Early vid Bryan Cave Leighton Paisner till Fortune.
Företag och småföretagare jublar
Flera storföretag, däribland Bausch & Lomb, Dyson, FedEx och L’Oréal, har stämt den federala regeringen för att få tillbaka sina tullbetalningar.
FedEx har även lovat att ersätta konsumenter och avsändare om bolaget får sina pengar tillbaka.
”Det här är en seger för småföretag som betalat miljarder i olagliga tullar och förtjänar att få tillbaka sina pengar”, säger Dan Anthony, vd för intresseorganisationen We Pay the Tariffs till CBS News.
Barry Appleton, juridikprofessor vid New York Law School, välkomnar beslutet. ”Det här är ett utmärkt beslut för importörer och konsumenter som betalat”, säger han till Fortune.
Trots domstolsnederlaget har Trumpadministrationen tidigare signalerat att tullarna kan bestå, genom att använda andra lagliga verktyg.
USA:s finansminister Scott Bessent har bekräftat att administrationen har flera alternativa lagparagrafer redo att aktivera.