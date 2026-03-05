Efter ett möte med Coinbases vd gick president Trump till hårt angrepp mot bankerna, som enligt honom saboterar USA:s kryptoagenda.
Trumps kryptolagstiftning i kris – bankerna står i vägen
Förhandlingarna om USA:s kryptolagstiftning har nått en ny återvändsgränd.
Bankerna har meddelat att de inte kan acceptera den kompromiss som Vita huset lagt fram, vilket väcker tvivel om huruvida lagen överhuvudtaget kommer att röstas igenom i år.
Missa inte: Trump i juridiskt haveri – total kovändning på 24 timmar. Realtid
President Donald Trump träffade under tisdagen Coinbases vd Brian Armstrong i ett privat möte, skriver Bitcoin Magazine. Kort därefter gick Trump till angrepp mot bankerna på Truth Social.
”Vi kommer inte att låta dem underminera vår kraftfulla kryptoagenda”, skrev Trump enligt Reuters.
Stridsfrågan: avkastning på stablecoins
Konflikten handlar om huruvida kryptoväxlare ska få erbjuda avkastningsprogram på stablecoins, digitala tokens som är knutna till dollarns värde.
Bankerna varnar för att sådana erbjudanden skulle kunna locka insättare bort från traditionella bankkonton och hota utlåningsverksamheten.
Enligt en uppskattning från Standard Chartered kan stablecoins dra runt 500 miljarder dollar i insättningar från amerikanska banker fram till slutet av 2028.
Läs även: Goldman Sachs vd: Risk för plötslig marknadschock. Dagens PS
Vita huset har försökt medla mellan parterna med ett kompromissförslag som skulle tillåta stablecoin-belöningar i vissa sammanhang, exempelvis vid person-till-person-betalningar, men inte på stillastående innehav. Kryptobolagen har accepterat detta, men bankerna säger nej.
”Riskerna för ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet är verkliga om beslutsfattarna inte gör rätt”, sade American Bankers Association i ett uttalande till Reuters.
Tidspressen ökar
Lagförslaget, kallat Clarity Act, behöver stöd från minst sju demokrater i senaten för att gå igenom.
Flera senatorer vill dessutom förbjuda förtroendevalda från att tjäna pengar på kryptoverksamhet, ett förslag som riktar sig mot Trump-familjens World Liberty Financial.
Missa inte: Bank-vd:n om marknadens reaktion: ”Jag är överraskad”. Realtid
Enligt branschföreträdare måste lagen vara på presidentens bord senast i juli. Annars riskerar fönstret att stängas på grund av mellanårsvalet i november.
”Det kommer att vara ett enormt bakslag som blir mycket svårt att övervinna”, sade Adrian Wall, vd för Digital Sovereignty Alliance, till Reuters.
Senator Cynthia Lummis stödde presidentens utspel och skrev: ”USA har inte råd att vänta. Kongressen måste agera snabbt.”