Trumps kryptolagstiftning i kris – bankerna står i vägen

Förhandlingarna om USA:s kryptolagstiftning har nått en ny återvändsgränd.

Bankerna har meddelat att de inte kan acceptera den kompromiss som Vita huset lagt fram, vilket väcker tvivel om huruvida lagen överhuvudtaget kommer att röstas igenom i år.

Missa inte: Trump i juridiskt haveri – total kovändning på 24 timmar. Realtid

President Donald Trump träffade under tisdagen Coinbases vd Brian Armstrong i ett privat möte, skriver Bitcoin Magazine. Kort därefter gick Trump till angrepp mot bankerna på Truth Social.

”Vi kommer inte att låta dem underminera vår kraftfulla kryptoagenda”, skrev Trump enligt Reuters.

Stridsfrågan: avkastning på stablecoins

Konflikten handlar om huruvida kryptoväxlare ska få erbjuda avkastningsprogram på stablecoins, digitala tokens som är knutna till dollarns värde.

Bankerna varnar för att sådana erbjudanden skulle kunna locka insättare bort från traditionella bankkonton och hota utlåningsverksamheten.

ANNONS

Enligt en uppskattning från Standard Chartered kan stablecoins dra runt 500 miljarder dollar i insättningar från amerikanska banker fram till slutet av 2028.

Läs även: Goldman Sachs vd: Risk för plötslig marknadschock. Dagens PS

Vita huset har försökt medla mellan parterna med ett kompromissförslag som skulle tillåta stablecoin-belöningar i vissa sammanhang, exempelvis vid person-till-person-betalningar, men inte på stillastående innehav. Kryptobolagen har accepterat detta, men bankerna säger nej.

”Riskerna för ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet är verkliga om beslutsfattarna inte gör rätt”, sade American Bankers Association i ett uttalande till Reuters.