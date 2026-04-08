Tiden börjar bli knapp för bönder som vill sätta igång med att så. Konstgödsel som riskerar att fastna i Hormuzsundet växer som hot.
Paniken stiger bland världens bönder efter gödselkris
Kriget mellan USA och Iran har skapat växande oro bland världens jordbrukare. Det handlar om att leveranser av gödselmedel och energi störs.
Konflikten i Persiska viken har därmed snabbt utvecklats till ett hot mot den globala livsmedelsförsörjningen.
En central flaskhals är Hormuzsundet, där Iran kraftigt begränsat sjöfarten. Regionen står för omkring en tredjedel av världens sjöburna export av gödselmedel, och stora volymer har fastnat.
Högre kostnader för naturgas
Miljontals ton näringsämnen sitter kvar på fartyg som inte kan lämna området.
Konsekvenserna märks redan i prisutvecklingen. Urea, ett av de viktigaste gödselmedlen, har stigit kraftigt i pris, liksom ammoniak. Samtidigt har kostnaderna för naturgas – en central insatsvara i produktionen – ökat markant.
Det driver upp produktionskostnader globalt och tvingar vissa fabriker att minska eller stoppa verksamheten.
Tidpunkten är särskilt kritisk. På norra halvklotet har odlingssäsongen inletts, och i flera länder närmar sig sådden snabbt, skriver The Economist.
Behöver byta grödor
Bönder tvingas nu fatta svåra beslut, som att byta till grödor som kräver mindre gödsel eller minska användningen, vilket riskerar att sänka skördarna.
Hittills har livsmedelspriserna varit relativt stabila, delvis tack vare goda skördar föregående år. Men marginalerna pressas när kostnaderna ökar.
Om produktionen påverkas senare under året kan prisuppgångar bli betydande.
Särskilt utsatta är låginkomstländer. Länder som Kenya, Madagaskar och Zambia är starkt beroende av gödsel från Gulfregionen. Även stora jordbruksekonomier som Indien och Thailand påverkas.
Dyrare diesel
Problemen förstärks av att jordbruket är beroende av fossila bränslen. Dieselpriserna har stigit kraftigt, vilket ökar kostnaderna för maskiner och bevattning, skriver Global News.
Dessutom har priser på plastprodukter, som används i jordbruket, ökat till följd av störningar i petrokemiska leveranser.
Internationella organisationer varnar nu för att en utdragen konflikt kan få allvarliga följder. World Food Programme bedömer att antalet människor i akut hunger kan öka kraftigt om situationen förvärras.
Diplomatiska försök pågår för att säkra transporter genom Hormuzsundet, men någon snabb lösning är inte i sikte. Under tiden växer risken för en global livsmedelschock.
