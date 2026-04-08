Paniken stiger bland världens bönder efter gödselkris

Kriget mellan USA och Iran har skapat växande oro bland världens jordbrukare. Det handlar om att leveranser av gödselmedel och energi störs.

Konflikten i Persiska viken har därmed snabbt utvecklats till ett hot mot den globala livsmedelsförsörjningen.

En central flaskhals är Hormuzsundet, där Iran kraftigt begränsat sjöfarten. Regionen står för omkring en tredjedel av världens sjöburna export av gödselmedel, och stora volymer har fastnat.

Högre kostnader för naturgas

Miljontals ton näringsämnen sitter kvar på fartyg som inte kan lämna området.

Konsekvenserna märks redan i prisutvecklingen. Urea, ett av de viktigaste gödselmedlen, har stigit kraftigt i pris, liksom ammoniak. Samtidigt har kostnaderna för naturgas – en central insatsvara i produktionen – ökat markant.

Det driver upp produktionskostnader globalt och tvingar vissa fabriker att minska eller stoppa verksamheten.

Tidpunkten är särskilt kritisk. På norra halvklotet har odlingssäsongen inletts, och i flera länder närmar sig sådden snabbt, skriver The Economist.