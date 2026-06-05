Därför köper New Wave-grundaren i Kinnevik för miljoner

Entreprenören förvärvade genom sitt privata bolag 90 000 aktier i Kinnevik under maj, vilket framgår av ägardatatjänsten Holdings senaste månadsuppdatering.

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Affären innebär att Jansson adderar ytterligare ett investmentbolag till sin privata portfölj, sedan han tidigare ägt 18 800 aktier i familjen Wallenbergs maktbolag Investor. Torsten Jansson bekräftar köpet för EFN.

”För mig handlar det bara om riskspridning”, skriver han till EFN.

Värdet på Janssons samlade aktieportfölj uppgår enligt Holdings data till 4,4 miljarder kronor, där det egna varumärkesbolaget New Wave väger tyngst med ett börsvärde på 12,7 miljarder kronor.

Jansson kontrollerar 32,5 procent av kapitalet och 81,5 procent av rösterna i bolaget. I portföljen finns även storbankerna Swedbank, SEB och Nordea samt klädjätten H&M. Under året har han dessutom plockat in fastighetsbolaget Castellum, Alfa Laval och Atlas Copco.

Pressad aktie efter blankarattack

Köpet sker mot bakgrund av en längre tids press på Kinneviks aktie. Det anrika investmentbolaget har tvingats skriva ned värdet på flera innehav kraftigt.

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I mars rasade aktien nästan 14 procent på en enda eftermiddag efter att den anonyma blankarfirman Ningi Research publicerat en kritisk rapport.

Firman, som själv blankat aktien, beskrev Kinnevik som en värdefälla och hävdade att bolagets substansvärde vilade på osäker grund.