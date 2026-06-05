New Wave-grundaren Torsten Jansson har köpt aktier för fem miljoner kronor i det kurspressade investmentbolaget Kinnevik.
Därför köper New Wave-grundaren i Kinnevik för miljoner
Entreprenören förvärvade genom sitt privata bolag 90 000 aktier i Kinnevik under maj, vilket framgår av ägardatatjänsten Holdings senaste månadsuppdatering.
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Affären innebär att Jansson adderar ytterligare ett investmentbolag till sin privata portfölj, sedan han tidigare ägt 18 800 aktier i familjen Wallenbergs maktbolag Investor. Torsten Jansson bekräftar köpet för EFN.
”För mig handlar det bara om riskspridning”, skriver han till EFN.
Värdet på Janssons samlade aktieportfölj uppgår enligt Holdings data till 4,4 miljarder kronor, där det egna varumärkesbolaget New Wave väger tyngst med ett börsvärde på 12,7 miljarder kronor.
Jansson kontrollerar 32,5 procent av kapitalet och 81,5 procent av rösterna i bolaget. I portföljen finns även storbankerna Swedbank, SEB och Nordea samt klädjätten H&M. Under året har han dessutom plockat in fastighetsbolaget Castellum, Alfa Laval och Atlas Copco.
Pressad aktie efter blankarattack
Köpet sker mot bakgrund av en längre tids press på Kinneviks aktie. Det anrika investmentbolaget har tvingats skriva ned värdet på flera innehav kraftigt.
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I mars rasade aktien nästan 14 procent på en enda eftermiddag efter att den anonyma blankarfirman Ningi Research publicerat en kritisk rapport.
Firman, som själv blankat aktien, beskrev Kinnevik som en värdefälla och hävdade att bolagets substansvärde vilade på osäker grund.
Kritik mot stor affär
En central del av kritiken rörde den så kallade 100A-affären, där Kinnevik året innan sålde finanstjänstebolagen Sure, Lunar och XYB för 366 miljoner kronor till en nystartad fond.
Enligt Ningi Research startades fonden av en person som då var anställd på Kinnevik och som lämnade bolaget kort efter affären.
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Blankarfirman riktade även kritik mot värderingen av flera portföljbolag och menade att AI-utvecklingen hotar stora delar av portföljen, vars innehav beskrevs som ersättningsbara mellanhänder.
Kinnevik tillbakavisade kort därpå anklagelserna och pekade på ”felaktigheter och missvisande påståenden””, enligt Realtid”. Bolaget uppgav att affären skett på marknadsmässiga villkor med en oberoende nordisk investerare.
I slutet av maj meddelade Kinnevik att Investors tidigare finanschef Helena Saxon blir ny vd.
Aktien har därefter tagit ett skutt uppåt, men är sedan årsskiftet ned 29 procent.