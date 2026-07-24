Många aktieägare förväntar sig stordåd i rapport efter rapport. Det fick Intel känna på under fredagen.
Intels rapport slog förväntningarna rejält – ändå faller aktien
Intel redovisar ett betydligt starkare andra kvartal än väntat.
Det är drivet av den fortsatta AI-boomen och en kraftig ökning av efterfrågan på bolagets serverprocessorer.
Omsättningen steg med 25 procent jämfört med samma period i fjol – den snabbaste tillväxttakten sedan tredje kvartalet 2011.
Slog förväntningarna rejält
Trots rapportlyftet föll aktien i fredagens handel efter en inledande uppgång, skriver CNBC.
Under kvartalet uppgick den justerade vinsten per aktie till 42 cent, jämfört med analytikernas förväntningar på 21 cent.
Omsättningen landade på 16,1 miljarder dollar, klart över marknadens prognos på 14,4 miljarder dollar.
Även utsikterna för det tredje kvartalet överträffade förväntningarna. Intel räknar med en omsättning på mellan 15,8 och 16,8 miljarder dollar och en justerad vinst per aktie på 38 cent.
Den starkaste utvecklingen återfinns i datacenterverksamheten, där omsättningen steg med 59 procent till 6,3 miljarder dollar.
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Flera affärsområden växte
Efterfrågan på processorer för AI-infrastruktur fortsätter att öka, och enligt bolaget överstiger kundernas beställningar den nuvarande produktionskapaciteten.
Intel uppger också att bolaget har tecknat tio långsiktiga avtal för serverprocessorer.
Avtalen omfattar antingen fasta priser eller överenskomna leveransvolymer och syftar till att skapa större förutsägbarhet på en marknad där AI-investeringarna fortsätter att växa.
Även pc-verksamheten utvecklades positivt. Omsättningen i affärsområdet ökade med 13 procent till 8,9 miljarder dollar, även om Intel räknar med en oförändrad pc-marknad under det tredje kvartalet till följd av brist på minneskretsar.
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Aktien har fallit tillbaka
Bolaget fortsätter samtidigt att öka investeringarna i sin kontraktstillverkning av halvledare.
Intel planerar en betydande höjning av kapitalutgifterna nästa år i takt med att bolaget bygger ut fabriker och produktionskapacitet för att kunna tillverka chip även åt externa kunder.
Foundry-verksamheten ökade omsättningen med 31 procent till 5,8 miljarder dollar under kvartalet.
Bruttomarginalen förbättrades samtidigt kraftigt till 42 procent, jämfört med 2,5 procent ett år tidigare. Intel förklarar utvecklingen med högre försäljningsvolymer, en mer lönsam produktmix och förbättrad prissättning.
Aktien har stigit med omkring 170 procent sedan årsskiftet, men har samtidigt tappat närmare 30 procent under juli efter den kraftiga kursuppgången tidigare under året.
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