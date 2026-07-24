Intels rapport slog förväntningarna rejält – ändå faller aktien

Intel redovisar ett betydligt starkare andra kvartal än väntat.

Det är drivet av den fortsatta AI-boomen och en kraftig ökning av efterfrågan på bolagets serverprocessorer.

Omsättningen steg med 25 procent jämfört med samma period i fjol – den snabbaste tillväxttakten sedan tredje kvartalet 2011.

Slog förväntningarna rejält

Trots rapportlyftet föll aktien i fredagens handel efter en inledande uppgång, skriver CNBC.

Under kvartalet uppgick den justerade vinsten per aktie till 42 cent, jämfört med analytikernas förväntningar på 21 cent.

Omsättningen landade på 16,1 miljarder dollar, klart över marknadens prognos på 14,4 miljarder dollar.

Även utsikterna för det tredje kvartalet överträffade förväntningarna. Intel räknar med en omsättning på mellan 15,8 och 16,8 miljarder dollar och en justerad vinst per aktie på 38 cent.

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Den starkaste utvecklingen återfinns i datacenterverksamheten, där omsättningen steg med 59 procent till 6,3 miljarder dollar.

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