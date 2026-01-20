Investmentbolaget Kinnevik hade sin sämsta börsdag på över ett och ett halvt år. Analytiker pekar på pressade värderingar inom hälsovårdsteknik, högt beta och låg likviditet som förklaringar till nedgången.
Kinnevik rasar – flera förklaringar till fallet
Stockholmsbörsen föll tungt på måndagen och var ned närmare 2 procent med en timme kvar till stängning.
Bland dagens största förlorare fanns investmentbolagen, men Kinnevik (börskurs Kinnevik) stack ut med ett ras på omkring 9 procent, betydligt värre än Investor, Industrivärden, Svolder och Ratos som alla tappade mellan 3 och 6 procent.
Under tisdagen fortsatte aktien att falla.
Pressas av valuta och multiplar
Enligt Dagens Industri flaggade Kinnevik i fredags, under en telefonkonferens med analytiker, för att värderingarna av portföljbolagen pressas av både lägre multiplar för jämförbara bolag och valutaförändringar.
I presentationsmaterialet konstaterade bolaget att dessa faktorer i kombination kommer att pressa värderingarna med omkring 15-20 procentenheter.
Marknadstekniska förklaringar
Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell anser att det finns mer marknadstekniska förklaringar bakom raset.
”Kinnevik har betydligt högre beta än andra investmentbolag”, säger han till EFN och menar att det bolag som har högst beta också faller mest när marknadsoron tilltar.
Söderfjell beskriver investmentbolag som ett snabbt verktyg för investerare som vill justera sin exponering. Att sälja ett investmentbolag är det snabbaste sättet för en investerare att justera sin aktieexponering, förklarar han.
I Kinneviks fall kan rörelsen dessutom förstärkas av att aktien är relativt illikvid, vilket gör utslagen större.
Portföljsammansättning kan förklara fallet
EFN:s analytiker Peter Hedlund pekar på portföljsammansättningen som en förklaring.
”Förutom den stora kassan i Kinnevik är Spring Health det största innehavet”, säger Hedlund och noterar att hälsovårdsteknik är den grupp där jämförbara bolag värderats ned mest, omkring 30 procent enligt fredagens presentation från Kinnevik.
Bolag inom Health & Bio utgjorde totalt 34 procent av Kinneviks portfölj i tredje kvartalet.
”Dagens nedgång visar fortsatt på ett klent förtroende från marknaden där portföljen nu värderas med en implicit rabatt på drygt 50 procent efter en nedskrivning på 20 procent och justerat för kassan”, säger Hedlund.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
