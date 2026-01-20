Kinnevik rasar – flera förklaringar till fallet

Stockholmsbörsen föll tungt på måndagen och var ned närmare 2 procent med en timme kvar till stängning.

Bland dagens största förlorare fanns investmentbolagen, men Kinnevik (börskurs Kinnevik) stack ut med ett ras på omkring 9 procent, betydligt värre än Investor, Industrivärden, Svolder och Ratos som alla tappade mellan 3 och 6 procent.

Under tisdagen fortsatte aktien att falla.

Pressas av valuta och multiplar

Enligt Dagens Industri flaggade Kinnevik i fredags, under en telefonkonferens med analytiker, för att värderingarna av portföljbolagen pressas av både lägre multiplar för jämförbara bolag och valutaförändringar.

I presentationsmaterialet konstaterade bolaget att dessa faktorer i kombination kommer att pressa värderingarna med omkring 15-20 procentenheter.