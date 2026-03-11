Kinneviks aktie rasade på Stockholmsbörsen i måndags efter att blankarfirman Ningi Research publicerat en kritisk rapport om bolaget. Nu kritiserar bolaget rapporten.
Kinnevik slår tillbaka mot blankarattack: "Missvisande"
Ningi Research, som har blankat Kinnevik-aktien, beskrev i rapporten den som en värdefälla och hävdar att bolagets substansvärde vilar på osäker grund.
En central del av kritiken rör den så kallade 100A-affären, där Kinnevik (börskurs Kinnevik) förra året sålde finanstjänstebolagen Sure, Lunar och XYB för 366 miljoner kronor till den nystartade fonden 100A.
Enligt Ningi Research startades fonden av en person som vid tidpunkten var anställd på Kinnevik och som lämnade bolaget kort efter att affären slutfördes, uppger.
Bolagets avgående vd Georgi Ganev har tidigare sagt att han inte kände till vilka som investerat i fonden.
Pekas ut som innehållandes felaktigheter
Nu slår Kinnevik tillbaka mot rapporten.
I ett uttalande skriver bolaget att blankarrapporten innehåller ”felaktigheter och missvisande påståenden”, rapporterar Placera.
Kinnevik uppger att affären genomfördes med en etablerad nordisk investerare utan koppling till bolaget och att den skedde på marknadsmässiga villkor efter en konkurrensutsatt process.
Vidare menar bolaget att det faktum att en tidigare anställd i dag förvaltar tillgångarna inte innebär att det handlar om en närståendetransaktion.
Kritik riktas mot flera portföljbolag
Blankarfirman riktade också kritik mot Kinneviks värdering av flera portföljbolag. Det största innehavet, amerikanska onlinehälsovårdsbolaget Spring Health, anses vara kraftigt övervärderat. Även mjukvarubolagen Mews, Pleo och Perk pekas ut som för högt värderade.
Därtill argumenterar Ningi Research för att AI-utvecklingen hotar stora delar av Kinneviks portfölj. Enligt analysfirman är majoriteten av innehaven mellanhänder vars kärnverksamhet riskerar att ersättas av AI-agenter, och att bolaget saknar förmågan att avyttra sina innehav till rimliga värderingar.
Kinneviks aktie har tappat en tredjedel av sitt börsvärde på drygt två månader. Sett över tre år har aktien förlorat två tredjedelar av sitt värde. Bolaget har drygt 150 000 aktieägare.