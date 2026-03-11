Kinnevik slår tillbaka mot blankarattack: "Missvisande"

Ningi Research, som har blankat Kinnevik-aktien, beskrev i rapporten den som en värdefälla och hävdar att bolagets substansvärde vilar på osäker grund.

En central del av kritiken rör den så kallade 100A-affären, där Kinnevik (börskurs Kinnevik) förra året sålde finanstjänstebolagen Sure, Lunar och XYB för 366 miljoner kronor till den nystartade fonden 100A.

Enligt Ningi Research startades fonden av en person som vid tidpunkten var anställd på Kinnevik och som lämnade bolaget kort efter att affären slutfördes, uppger.

Bolagets avgående vd Georgi Ganev har tidigare sagt att han inte kände till vilka som investerat i fonden.

Pekas ut som innehållandes felaktigheter

Nu slår Kinnevik tillbaka mot rapporten.

I ett uttalande skriver bolaget att blankarrapporten innehåller ”felaktigheter och missvisande påståenden”, rapporterar Placera.

Kinnevik uppger att affären genomfördes med en etablerad nordisk investerare utan koppling till bolaget och att den skedde på marknadsmässiga villkor efter en konkurrensutsatt process.

Vidare menar bolaget att det faktum att en tidigare anställd i dag förvaltar tillgångarna inte innebär att det handlar om en närståendetransaktion.