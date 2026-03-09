Investmentbolaget Kinneviks aktie föll kraftigt på Stockholmsbörsen på måndagen efter att blankarfirman Ningi Research publicerat en kritisk rapport om bolaget. Aktien backade nästan 14 procent under eftermiddagen.
Blankarattack mot Kinnevik – tappade 14 procent
Ningi Research, som har blankat Kinnevik-aktien, beskriver den som en värdefälla och hävdar att bolagets substansvärde vilar på osäker grund.
Firman pekar bland annat på Kinneviks (börskurs Kinnevik)försäljning av finanstjänstebolagen Sure, Lunar och XYB för 366 miljoner kronor till den nystartade fonden 100A under förra året.
Enligt Ningi Research startades fonden av en person som vid tidpunkten var anställd på Kinnevik och som lämnade bolaget kort efter att affären slutfördes, skriver Dagens industri.
Bolagets avgående vd Georgi Ganev har tidigare uppgett att han inte kände till vilka som investerat i fonden.
Riktar kritik mot Kinneviks värderingar
Blankarfirman riktar också kritik mot Kinneviks värdering av flera portföljbolag.
Det största innehavet, amerikanska onlinehälsovårdsbolaget Spring Health, anses vara kraftigt övervärderat, enligt rapporten.
Även mjukvarubolagen Mews, Pleo och Perk pekas ut som för högt värderade.
För många mellanhänder som kan ersättas av AI
En central del av Ningi Researchs tes handlar om att AI-utvecklingen hotar stora delar av Kinneviks portfölj. Enligt analysfirman är majoriteten av bolagets innehav mellanhänder vars kärnverksamhet riskerar att ersättas av AI-agenter.
Kinnevik saknar enligt rapporten förmågan att avyttra sina innehav till rimliga värderingar och kan inte heller finansiera portföljbolagens omställning.
Aktien har vid det här laget tappat en tredjedel av sitt börsvärde på drygt två månader.
Sett över tre år har aktien förlorat två tredjedelar av sitt värde, och bolaget har drygt 150 000 aktieägare.
Ningi Research har tidigare publicerat kritiska rapporter om bland annat Sinch och SCA. Dagens industri uppger att man sökt Kinnevik för en kommentar.