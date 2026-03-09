Blankarattack mot Kinnevik – tappade 14 procent

Ningi Research, som har blankat Kinnevik-aktien, beskriver den som en värdefälla och hävdar att bolagets substansvärde vilar på osäker grund.

Firman pekar bland annat på Kinneviks (börskurs Kinnevik)försäljning av finanstjänstebolagen Sure, Lunar och XYB för 366 miljoner kronor till den nystartade fonden 100A under förra året.

Missa inte: Kan Wallenberg rädda stålbolaget? Dagens PS

Enligt Ningi Research startades fonden av en person som vid tidpunkten var anställd på Kinnevik och som lämnade bolaget kort efter att affären slutfördes, skriver Dagens industri.

Bolagets avgående vd Georgi Ganev har tidigare uppgett att han inte kände till vilka som investerat i fonden.

Riktar kritik mot Kinneviks värderingar

Blankarfirman riktar också kritik mot Kinneviks värdering av flera portföljbolag.

Det största innehavet, amerikanska onlinehälsovårdsbolaget Spring Health, anses vara kraftigt övervärderat, enligt rapporten.

ANNONS

Missa inte: Kinnevik rasar – flera förklaringar till fallet. Realtid

Även mjukvarubolagen Mews, Pleo och Perk pekas ut som för högt värderade.