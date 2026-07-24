Nestlé oroar sig för att kunder väljer bort mat med ingredienser som har svåra namn. Därför lobbar de nya amerikanska regeringen för nya regler.
Nestlés krav: Låt oss byta namn på ingredienserna
Många konsumenter har fått upp ögonen för ultraprocessad mat, och inte på ett bra sätt. Istället vill de undvika ingredienser som låter ”onaturliga”.
Det har fått Livsmedelsjätten Nestlé att försöka påverka amerikanska myndigheter att tillåta enklare ingrediensförteckningar på livsmedelsförpackningar.
Syftet är att använda mer lättbegripliga namn i stället för vetenskapliga benämningar.
Vill undvika tekniska benämningar
Enligt Reuters har bolaget fört samtal med företrädare för det amerikanska hälsodepartementet i samband med översynen av landets regler för livsmedelsmärkning.
Nestlé vill bland annat kunna skriva ”vitamin C” i stället för ”askorbinsyra” och ”vitamin A” i stället för ”betakaroten” när ingredienserna används i produkter.
Bolaget anser att dagens amerikanska regler ofta kräver tekniska benämningar som får naturliga och säkra ingredienser att framstå som mer konstgjorda än de är.
Frågan aktualiseras samtidigt som allt fler konsumenter granskar innehållsförteckningar och efterfrågar kortare och mer lättbegripliga ingredienslistor.
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Konsumenter är mer medvetna
Enligt marknadsanalysföretaget Innova Market Insights omprövar omkring tre av fyra nordamerikanska konsumenter sina köp utifrån ingrediensförteckningen.
Nestlés teknikchef Stefan Palzer bekräftar att bolaget, genom branschorganisationer, arbetar för att göra märkningen enklare att förstå.
Samtidigt fortsätter företaget att minska användningen av ingredienser som konsumenter har svårt att känna igen, utan att göra avkall på produkternas säkerhet eller kvalitet.
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Tar bort artificiella ämnen
Flera livsmedelsföretag har de senaste åren investerat stora belopp i att ta bort artificiella färgämnen, konserveringsmedel och andra tillsatser för att möta efterfrågan på produkter med kortare ingredienslistor.
Kritiker varnar dock för att alltför förenklade ingrediensförteckningar kan göra det svårare för konsumenter att förstå exakt vad livsmedlen innehåller och minska insynen i användningen av tillsatser.
Bakom arbetet för förändrade regler står även branschorganisationer med medlemmar som Coca-Cola, PepsiCo och Cargill, som menar att tekniska ingrediensnamn ofta ger en missvisande bild av produkternas innehåll.
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