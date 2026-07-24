Nestlés krav: Låt oss byta namn på ingredienserna

Många konsumenter har fått upp ögonen för ultraprocessad mat, och inte på ett bra sätt. Istället vill de undvika ingredienser som låter ”onaturliga”.

Det har fått Livsmedelsjätten Nestlé att försöka påverka amerikanska myndigheter att tillåta enklare ingrediensförteckningar på livsmedelsförpackningar.

Syftet är att använda mer lättbegripliga namn i stället för vetenskapliga benämningar.

Vill undvika tekniska benämningar

Enligt Reuters har bolaget fört samtal med företrädare för det amerikanska hälsodepartementet i samband med översynen av landets regler för livsmedelsmärkning.

Nestlé vill bland annat kunna skriva ”vitamin C” i stället för ”askorbinsyra” och ”vitamin A” i stället för ”betakaroten” när ingredienserna används i produkter.

Bolaget anser att dagens amerikanska regler ofta kräver tekniska benämningar som får naturliga och säkra ingredienser att framstå som mer konstgjorda än de är.

Frågan aktualiseras samtidigt som allt fler konsumenter granskar innehållsförteckningar och efterfrågar kortare och mer lättbegripliga ingredienslistor.

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