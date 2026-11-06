Chokladkriget trappas upp – vill stoppa fyrkanter OCH trekanter

Ritter Sport får rätt mot familjeföretaget Wacker i Mannheim. Bolaget hade lanserat en kvadratisk havrebar, Monnemer Quadrat Bio, vars förpackning enligt domstolen var för lik Ritter Sports klassiska chokladförpackning.
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Två av världens mest välkända chokladvarumärken har på kort tid hamnat i uppmärksammade rättsliga strider med betydligt mindre konkurrenter.
Häromdagen skrev Realtid om hur Toblerone-ägaren Mondelez har stämt brittiska Catherine’s Originals. Bolaget grundades 2021 av Catherine Dodd när hon var tonåring. Mondelez menar att hennes chokladkaka O’bar härmar Toblerones karaktäristiska pyramidform.
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Nu har tyska Ritter Sport vunnit en liknande strid i andra instans.
”Risk för förväxling”
Oberlandesgericht Stuttgart, där Christoph Stefani är ordförande domare, ger Ritter Sport rätt i tvisten mot Wacker. Enligt domstolen ligger förpackningen till havrebaren ”över genomsnittet” i likhet med Ritter Sports registrerade förpackning, och produkterna är minst genomsnittligt lika. Därför finns det risk för förväxling, rapporterar Handelsblatt.
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Domstolen gick ändå inte hela vägen med Ritter Sport. Enligt Handelsblatt köpte den inte bolagets argument att förpackningarna är identiska.
Domen har inte vunnit laga kraft.
I januari förlorade Ritter Sport målet i Landgericht Stuttgart. Där sa ordförande domaren Thomas Kochendörfer att domstolen inte hade sett något varumärkesintrång. Chokladtillverkaren överklagade.
Ritter Sport kräver att Wacker slutar använda förpackningen, återkallar varor som redan levererats och betalar skadestånd.
Inspirerad av stadsplanen
Wacker drivs av Matteo och Melanie Wacker och lanserade havrebaren i november 2024. Enligt Matteo Wacker var förpackningen inspirerad av Mannheims innerstad, där kvarteren ligger i ett rutnät av kvadrater, säger han till ZDF.
Han har också sagt att produkten inte ens är choklad och att den säljs bland flingorna i butikerna, inte bland chokladen.
”Kvadraten är en geometrisk grundform och borde egentligen inte kunna skyddas alls”, sa Matteo Wacker till nyhetsbyrån DPA inför förhandlingen.
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I januari 2025 fick Wacker sitt första brev från Ritter Sport. Därefter kom stämningen. Parterna pratade även med varandra utanför rätten, men någon kompromiss blev det inte.
Wacker har redan dragit tillbaka den kvadratiska baren av rädsla för skadeståndskrav. I stället säljs en avlång variant med namnet ”Monnemer Klageriegel”, ungefär ”stämningsbaren”.
Skyddad form sedan 1996
Ritter Sport har skyddat sin kvadratiska förpackning som varumärke sedan 1996. Milka-ägaren Mondelez försökte i ungefär ett decennium få varumärket hävt. I juli 2020 avgjorde den tyska högsta domstolen BGH striden till Ritter Sports fördel, enligt LTO.
Då beskrev Ritter Sport sig själv som ett ”jämförelsevis litet familjeföretag” mot jätten Mondelez, skriver Horizont. Nu är rollerna ombytta.
Pressat av kakaopriset
Tvisten kommer när Ritter Sport har det tufft. År 2025 ökade omsättningen med 17,7 procent till 712 miljoner euro enligt preliminära siffror, men bolaget gick ändå med förlust. Orsaken var höga kostnader för kakao, energi och logistik, rapporterar Stuttgarter Zeitung.
Familjeföretaget i Waldenbuch har omkring 1 900 anställda och skär nu ned 70 tjänster. Det är första gången i bolagets 114-åriga historia.
Kakaopriset tredubblades på ett år. Det har sedan halverats, men det märks knappt i butikerna.
Toblerone-målet i London är ännu inte avgjort. Catherine’s Originals förnekar anklagelserna och säger att formen på O’bar kommer från bokstaven O i namnet.