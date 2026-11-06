Chokladkriget trappas upp – vill stoppa fyrkanter OCH trekanter

Två av världens mest välkända chokladvarumärken har på kort tid hamnat i uppmärksammade rättsliga strider med betydligt mindre konkurrenter.

Häromdagen skrev Realtid om hur Toblerone-ägaren Mondelez har stämt brittiska Catherine’s Originals. Bolaget grundades 2021 av Catherine Dodd när hon var tonåring. Mondelez menar att hennes chokladkaka O’bar härmar Toblerones karaktäristiska pyramidform.

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Nu har tyska Ritter Sport vunnit en liknande strid i andra instans.

”Risk för förväxling”

Oberlandesgericht Stuttgart, där Christoph Stefani är ordförande domare, ger Ritter Sport rätt i tvisten mot Wacker. Enligt domstolen ligger förpackningen till havrebaren ”över genomsnittet” i likhet med Ritter Sports registrerade förpackning, och produkterna är minst genomsnittligt lika. Därför finns det risk för förväxling, rapporterar Handelsblatt.

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Domstolen gick ändå inte hela vägen med Ritter Sport. Enligt Handelsblatt köpte den inte bolagets argument att förpackningarna är identiska.

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Domen har inte vunnit laga kraft.

I januari förlorade Ritter Sport målet i Landgericht Stuttgart. Där sa ordförande domaren Thomas Kochendörfer att domstolen inte hade sett något varumärkesintrång. Chokladtillverkaren överklagade.

Ritter Sport kräver att Wacker slutar använda förpackningen, återkallar varor som redan levererats och betalar skadestånd.