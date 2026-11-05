Revolt mot verklighetens “Willy Wonka” – efter 32 år vid makten

Missnöjet bland ägarna i den schweiziska chokladtillverkaren Lindt & Sprüngli har spridit sig från vd-stolen till styrelserummet. Flera av bolagets största investerare vill nu se en förnyad styrelse och en begränsad maktställning för ordföranden Ernst Tanner, 80. Det rapporterar Reuters.

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Nyhetsbyrån har intervjuat fem större ägare, varav tre hör till bolagets 20 största. Bara en av dem ställer sig bakom den nuvarande styrelsen. Sex andra storägare avböjde att kommentera.

”Förnyelsen kan inte stanna vid ledningen. Den bör också ske i styrelsen”, säger Ingo Speich på den tyska kapitalförvaltaren Deka till Reuters.

Speich anser också att den nuvarande maktkoncentrationen i bolaget måste upphöra.

Prishöjningar slog tillbaka

Bakgrunden är ett tufft år för Lindt. För att parera rekordhöga kakaopriser höjde bolaget priserna med 19 procent 2025 och med ytterligare omkring 12 procent under första halvåret 2026. Konsumenterna svarade med att köpa mindre. Tanner har själv medgett att Lindt felbedömde kundernas betalningsvilja, enligt Reuters.

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Den 29 september sänkte Lindt sin prognos för den organiska tillväxten i år till 0–2 procent, från tidigare 4–6 procent, enligt The Financial. Det kan jämföras med ett snitt på 10,9 procent de senaste fem åren. Aktien har fallit med ungefär en fjärdedel sedan årsskiftet.

Den 19 oktober meddelade Lindt i ett pressmeddelande att vd Adalbert Lechner lämnar bolaget med omedelbar verkan. Lechner, 65, hade då arbetat 33 år inom koncernen, enligt schweiziska nyhetsbyrån Keystone-SDA. Även Tysklandschefen Michal Spiller fick lämna. En permanent vd väntas vara på plats under andra kvartalet 2027.