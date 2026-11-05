Revolt mot verklighetens “Willy Wonka” – efter 32 år vid makten

Efter två prognossänkningar och vd:ns avgång kräver flera storägare förändringar i Lindts styrelse. Ordföranden Ernst Tanner har styrt sitt chokladimperium i över 30 år. Han har varit med och byggt Lindt till en global chokladjätte.
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Missnöjet bland ägarna i den schweiziska chokladtillverkaren Lindt & Sprüngli har spridit sig från vd-stolen till styrelserummet. Flera av bolagets största investerare vill nu se en förnyad styrelse och en begränsad maktställning för ordföranden Ernst Tanner, 80. Det rapporterar Reuters.
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Nyhetsbyrån har intervjuat fem större ägare, varav tre hör till bolagets 20 största. Bara en av dem ställer sig bakom den nuvarande styrelsen. Sex andra storägare avböjde att kommentera.
”Förnyelsen kan inte stanna vid ledningen. Den bör också ske i styrelsen”, säger Ingo Speich på den tyska kapitalförvaltaren Deka till Reuters.
Speich anser också att den nuvarande maktkoncentrationen i bolaget måste upphöra.
Prishöjningar slog tillbaka
Bakgrunden är ett tufft år för Lindt. För att parera rekordhöga kakaopriser höjde bolaget priserna med 19 procent 2025 och med ytterligare omkring 12 procent under första halvåret 2026. Konsumenterna svarade med att köpa mindre. Tanner har själv medgett att Lindt felbedömde kundernas betalningsvilja, enligt Reuters.
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Den 29 september sänkte Lindt sin prognos för den organiska tillväxten i år till 0–2 procent, från tidigare 4–6 procent, enligt The Financial. Det kan jämföras med ett snitt på 10,9 procent de senaste fem åren. Aktien har fallit med ungefär en fjärdedel sedan årsskiftet.
Den 19 oktober meddelade Lindt i ett pressmeddelande att vd Adalbert Lechner lämnar bolaget med omedelbar verkan. Lechner, 65, hade då arbetat 33 år inom koncernen, enligt schweiziska nyhetsbyrån Keystone-SDA. Även Tysklandschefen Michal Spiller fick lämna. En permanent vd väntas vara på plats under andra kvartalet 2027.
Vice ordföranden blev vd
Som tillförordnad vd har Lindt i stället plockat in Dieter Weisskopf, 71, som ledde bolaget fram till 2022. Av bolagets styrelseförteckning framgår att Weisskopf samtidigt är styrelsens vice ordförande. Därmed har nu både ordföranden och vice ordföranden operativa roller i bolaget. Tanner har varit arbetande ordförande sedan han lämnade vd-posten 2016.
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Det är den typen av maktkoncentration som kritikerna vänder sig mot. Vincent Kaufmann, vd för den schweiziska röstrådgivaren Ethos, säger till Reuters att vd-bytet visserligen är ett första steg, men att det inte löser de styrningsproblem som rör styrelsen själv. Enligt Ethos är bara tre av styrelsens åtta ledamöter oberoende, samtidigt som bolagets pensionsstiftelser är överrepresenterade.
En annan storägare påpekar att sex av de åtta ledamöterna är 70 år eller äldre. Flera har också suttit länge. Tanner blev vd 1993 och ordförande året därpå, efter drygt 25 år på Johnson & Johnson. Ledamoten Rudolf K. Sprüngli har suttit i styrelsen sedan 1988. Tanner är dessutom vice ordförande i klockkoncernen Swatch Group.
Sitter säkert – för tillfället
Tanner har sagt att han inte tänker avgå, och att hans prioritet är att få bolaget på rätt köl igen. Hans ställning är stark: han äger personligen 2,3 procent av aktierna, och två pensionsstiftelser där han är ordförande kontrollerar mer än 15 procent av rösterna.
Tanner avböjer att kommentera uppgifterna. Lindt uppger för Reuters att styrelsen regelbundet ser över sin sammansättning och att successionsplanering är en fast del av dess arbete.
Alla ägare är inte kritiska. En av de 20 största försvarar prishöjningarna som nödvändiga för att skydda marginalerna i bolaget, som värderas till omkring 24 miljarder dollar. En annan varnar för att tillväxten kan bli svår att återta, bland annat för att viktminskningsmedel av GLP-1-typ kan dämpa chokladkonsumtionen.
Lindt håller fast vid målet om en årlig försäljningstillväxt på 6–8 procent på medellång till lång sikt. Nästa besked kommer den 19 januari, då bolaget presenterar försäljningen för 2026.