Toblerone stämmer liten chokladtillverkare – har för lik form

Inte lyckats lösa tvisten

Bolaget avvisar anklagelserna och anser att O’bar har en egen utformning och identitet. Enligt Dodd bygger formen på bokstaven O i företagets namn Originals. Företaget uppger att det tänker försvara sig rättsligt mot anklagelserna.

O’bar säljs i 200-gramsformat för 9,20 pund, eller runt 120 kronor, för mjölkchoklad och mörk choklad. Priset stiger till 10,55 pund för vissa smaksatta varianter, bland annat pumpakrydda och kanel.

En vanlig mjölkchoklad från Toblerone kostar omkring 2,50 pund i Storbritannien, motsvarande omkring 33 kronor.

Mondelēz, som även äger Cadbury och belgiska Côte d’Or, uppger att bolaget under flera månader försökt lösa tvisten direkt med Catherine’s Originals utan att nå en överenskommelse.

Det är inte första gången chokladkoncernen hamnar i en rättslig konflikt om Toblerones form.

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Tvingades ändra formen

År 2017 tvingades lågpriskedjan Poundland skjuta upp lanseringen av chokladkakan Twin Peaks efter en rättslig varning från Mondelēz.

Produkten hade två toppar i stället för Toblerones karakteristiska serie av triangulära toppar. Den lanserades senare efter att både förpackningen och chokladens form hade ändrats.

Även Toblerones egen förpackning har varit föremål för förändringar. År 2023 togs bilden av det schweiziska berget Matterhorn bort efter att delar av produktionen flyttats utanför Schweiz.

Förändringen gjordes för att följa regler som begränsar användningen av schweiziska symboler i marknadsföringen av produkter som inte längre uppfyller kraven för schweiziskt ursprung.

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