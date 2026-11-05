Det har länge talats om att en korrigering är att vänta bland de högt värderade AI-aktierna. Det kan nu vara på väg att ske, menar bedömare.
Börserna faller snabbt i USA – investerare oroar sig för avstannad AI-boom
De amerikanska börserna föll kraftigt på torsdagen när investerare fortsatte att sälja av teknikaktier.
Nasdaq Composite backade omkring fem procent och handlades därmed mer än tio procent under den senaste rekordnivån.
Det innebär att indexet gått in i så kallat korrigeringsterritorium.
Började med att stiga
Även de bredare börsindexen pressades hårt. S&P 500 föll 3,7 procent och var på väg mot sin sämsta handelsdag sedan april 2025, skriver CNBC.
Dow Jones industriindex tappade 1 521 punkter, motsvarande 2,9 procent.
Nedgången kommer dagen efter en kraftig uppgång på Wall Street, som följde på Demokraternas framgångar i mellanårsvalet.
På onsdagen steg Dow Jones med över 1 500 punkter, medan både S&P 500 och Nasdaq ökade med mer än 1 procent.
Nu har marknadens fokus i stället riktats mot konsekvenserna av valresultatet för den amerikanska tekniksektorn, framför allt investeringarna i artificiell intelligens och datacenter.
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Finns kritiker i partiet
Investerare oroar sig för att Demokraternas framgångar på både federal och delstatlig nivå kan leda till hårdare politiska begränsningar för utbyggnaden av datacenter.
Senatorn Bernie Sanders har bland annat förespråkat ett nationellt stopp för nya datacenterprojekt.
Utvecklingen har slagit särskilt hårt mot bolag med koppling till halvledare och AI-infrastruktur. Nvidia och Broadcom föll omkring 6 procent vardera, medan Oracle tappade ungefär lika mycket.
Även bolag som levererar datorkapacitet till AI-industrin drabbades. Coreweave backade 9 procent, Nebius föll 13 procent och Iren tappade 14 procent.
Halvledarbolaget Qualcomm föll samtidigt 11 procent trots att kvartalsresultatet överträffade analytikernas förväntningar. Bolagets prognos för den kommande perioden var däremot svagare än väntat.
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Spred sig till andra aktier
En börshandlad fond med fokus på halvledare, iShares Semiconductor ETF, var som mest ned 11 procent under handelsdagen.
Försäljningstrycket spred sig även till andra sektorer. Industribolaget Caterpillar föll 4 procent, investmentbanken JPMorgan tappade 3 procent och flygplanstillverkaren Boeing backade lika mycket.
Börsraset har samtidigt minskat marknadens förväntningar på ytterligare en räntehöjning från Federal Reserve i december.
Sannolikheten för en höjning med 0,25 procentenheter hade på torsdagen sjunkit till 70,1 procent, från 82,7 procent dagen innan, enligt CME FedWatch.
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