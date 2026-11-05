Börserna faller snabbt i USA – investerare oroar sig för avstannad AI-boom

De amerikanska börserna föll kraftigt på torsdagen när investerare fortsatte att sälja av teknikaktier.

Nasdaq Composite backade omkring fem procent och handlades därmed mer än tio procent under den senaste rekordnivån.

Det innebär att indexet gått in i så kallat korrigeringsterritorium.

Började med att stiga

Även de bredare börsindexen pressades hårt. S&P 500 föll 3,7 procent och var på väg mot sin sämsta handelsdag sedan april 2025, skriver CNBC.

Dow Jones industriindex tappade 1 521 punkter, motsvarande 2,9 procent.

Nedgången kommer dagen efter en kraftig uppgång på Wall Street, som följde på Demokraternas framgångar i mellanårsvalet.

På onsdagen steg Dow Jones med över 1 500 punkter, medan både S&P 500 och Nasdaq ökade med mer än 1 procent.

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Nu har marknadens fokus i stället riktats mot konsekvenserna av valresultatet för den amerikanska tekniksektorn, framför allt investeringarna i artificiell intelligens och datacenter.

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