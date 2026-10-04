I Schweiz kan en enda aktie i Lindt & Sprüngli vara en statussymbol. Ägaren får gå på årsstämman och går därifrån med en koffert full av choklad. Men biljetten till festen har blivit betydligt billigare på sistone.
Schweizarnas statusaktie ger varje ägare en kista med choklad
Varje vår samlas några tusen aktieägare på Kongresshaus i Zürich. Där hålls årsstämman för chokladtillverkaren Lindt & Sprüngli. När stämman är slut går deltagarna ut med var sin koffert full av choklad.
Enligt schweizaren Thierry Borgeat, som är verksam på finansbolaget Arvy, handlar kofferten om mer än godis.
”Det är där man syns, och det är det schweiziska sättet att visa upp sig. Konstigt, jag vet, men det är bara så det är, skriver han på X.
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Han lägger till att det räknas som en ”flex” att äga en Lindt-aktie. Han skriver också att förmögna schweizare köper en enda aktie för chokladens skull, som han kallar en årlig ”naturautdelning”.
Världens näst dyraste aktie
Det kostar dock att få vara med i klubben. Lindts namnaktie passerade 100 000 schweizerfranc för första gången i juli 2021, enligt Blick. Då var det bara Berkshire Hathaway, Warren Buffetts investmentbolag, som hade en dyrare aktie i världen. På 1990-talet kostade samma aktie under 5 000 franc.
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Att aktien är så dyr är ett medvetet val. Lindt har valt att inte splitta den, och den höga kursen har blivit en del av varumärket.
Den som äger en aktie får dessutom kontanter. För 2025 delade Lindt ut 1 800 franc per namnaktie.
Bara för den som kommer
Chokladen är ändå ingen utdelning i vanlig mening. Kofferten får bara den som faktiskt kommer till stämman, enligt schweiziska VZ Vermögenszentrum. Där kallas Lindts koffert för ”guldstandarden” bland de schweiziska naturautdelningarna.
Hur mycket choklad det blir varierar. Borgeat skriver tre kilo, medan Blick tidigare har uppgett fem kilo. På årets stämma i april kom omkring 2 460 aktieägare, enligt bloggen Liebefinanzen. Kofferterna räknas alltså i tusental och inte i hundratal.
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Lindt är inte ensamt. Swatch ger aktieägare som kommer till stämman en särskild aktieägarklocka. Pennmakaren Caran d’Ache delar ut skrivdon av hög kvalitet, och Emmi och Bell bjuder på produkter eller presentkort.
Den största nyttan är enligt VZ att gåvorna stärker det känslomässiga bandet mellan aktieägare och bolag. Pengamässigt betyder de lite.
Statussymbolen har rasat
Den som vill köpa sig in i gemenskapen behöver inte betala lika mycket i dag. I oktober i fjol låg aktien på 132 000 franc. Nu handlas den kring 82 000 franc.
Det senaste raset kom i måndags. Då sänkte Lindt sin prognos för den organiska försäljningstillväxten 2026 från 4–6 procent till 0–2 procent, enligt Marketscreener. Aktien föll med nästan 7 procent samma dag och har tappat runt 30 procent i år.
Bolaget förklarar nedgången med en varm sommar i Europa och konsumenter som sparar. Till det kommer priserna. Lindt höjde priserna med i snitt 19 procent förra året. Vd Adalbert Lechner sa då att svängningarna i kakaopriset tvingat fram ”de största prishöjningarna i bolagets historia”.
Kakaopriset har sedan rasat, men chokladen är fortfarande dyr. Tillverkarna köper sin kakao på långa kontrakt och har därför betalat de höga priserna långt efter toppen, skriver Dagens PS.
En tradition som håller
I Sverige har många bolag gått över till digitala stämmor, och flera förespråkare har argumenterat för att behålla de fysiska.
Lindt har gjort stämman till en tradition som folk vill gå på. Den är så omtyckt att det enligt Borgeat räknas som god ton att äga en aktie.
Nästa stämma hålls den 22 april 2027. Med dagens kurs kostar en plats i salen ungefär 50 000 franc mindre än för ett år sedan.