Schweizarnas statusaktie ger varje ägare en kista med choklad

Varje vår samlas några tusen aktieägare på Kongresshaus i Zürich. Där hålls årsstämman för chokladtillverkaren Lindt & Sprüngli. När stämman är slut går deltagarna ut med var sin koffert full av choklad.

Enligt schweizaren Thierry Borgeat, som är verksam på finansbolaget Arvy, handlar kofferten om mer än godis.

”Det är där man syns, och det är det schweiziska sättet att visa upp sig. Konstigt, jag vet, men det är bara så det är, skriver han på X.

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Han lägger till att det räknas som en ”flex” att äga en Lindt-aktie. Han skriver också att förmögna schweizare köper en enda aktie för chokladens skull, som han kallar en årlig ”naturautdelning”.

Världens näst dyraste aktie

Det kostar dock att få vara med i klubben. Lindts namnaktie passerade 100 000 schweizerfranc för första gången i juli 2021, enligt Blick. Då var det bara Berkshire Hathaway, Warren Buffetts investmentbolag, som hade en dyrare aktie i världen. På 1990-talet kostade samma aktie under 5 000 franc.

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Att aktien är så dyr är ett medvetet val. Lindt har valt att inte splitta den, och den höga kursen har blivit en del av varumärket.

Den som äger en aktie får dessutom kontanter. För 2025 delade Lindt ut 1 800 franc per namnaktie.