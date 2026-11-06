Efter fientliga miljardbudet – storbanken öppnar för fusion

I nästan två år har Bettina Orlopp, vd för tyska Commerzbank, lett motståndet mot italienska UniCredits försök att ta över banken. Nu låter det annorlunda.

”Vi är övertygade om att vi tillsammans med UniCredit kan skapa värde genom att konsekvent dra nytta av båda bankernas styrkor”, säger Orlopp i samband med torsdagens kvartalsrapport, enligt Reuters.

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Commerzbank räknar med att UniCredits uppköpserbjudande slutförs ”under de kommande månaderna”. I en investerarpresentation pekar banken på ”påtagliga” möjligheter att både sänka kostnader och öka intäkterna.

Banken skriver också i presentationen att förberedelserna inför konsolideringen har börjat, rapporterar den tyska nyhetsbyrån dpa-AFX. På en telefonkonferens sa Orlopp att hon är säker på att ytterligare vinster kan nås inom UniCredit-koncernen.

Från nobben till samtal

Tonen är en annan än i våras. I maj uppmanade Commerzbanks ledning aktieägarna att tacka nej till UniCredits bud. Orlopp och UniCredits vd Andrea Orcel har dessutom hamnat i ett öppet ordkrig om Commerzbanks aktiekurs.

Hållningen mjuknade under sommaren, några veckor efter att UniCredit meddelat att banken kontrollerade nästan 48 procent av Commerzbank. Reuters värderar det fientliga uppköpsförsöket till 45 miljarder euro.

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I oktober fick UniCredit Europeiska centralbankens tillstånd att äga mer än 30 procent av Commerzbank utan någon övre gräns. Därmed var det sista stora regulatoriska hindret borta.

”Aktieägarna gynnas av vad vi levererar och av ytterligare potential inom UniCredit-koncernen”, skriver Commerzbank enligt Reuters.