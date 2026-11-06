Efter fientliga miljardbudet – storbanken öppnar för fusion

En av Europas mest infekterade bankaffärer närmar sig ett möjligt genombrott. Commerzbank intar en mer försonlig hållning till UniCredit efter månader av uppköpsstrid. Den tyska bankledningen säger nu att bankerna tillsammans kan skapa värde.
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I nästan två år har Bettina Orlopp, vd för tyska Commerzbank, lett motståndet mot italienska UniCredits försök att ta över banken. Nu låter det annorlunda.
”Vi är övertygade om att vi tillsammans med UniCredit kan skapa värde genom att konsekvent dra nytta av båda bankernas styrkor”, säger Orlopp i samband med torsdagens kvartalsrapport, enligt Reuters.
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Commerzbank räknar med att UniCredits uppköpserbjudande slutförs ”under de kommande månaderna”. I en investerarpresentation pekar banken på ”påtagliga” möjligheter att både sänka kostnader och öka intäkterna.
Banken skriver också i presentationen att förberedelserna inför konsolideringen har börjat, rapporterar den tyska nyhetsbyrån dpa-AFX. På en telefonkonferens sa Orlopp att hon är säker på att ytterligare vinster kan nås inom UniCredit-koncernen.
Från nobben till samtal
Tonen är en annan än i våras. I maj uppmanade Commerzbanks ledning aktieägarna att tacka nej till UniCredits bud. Orlopp och UniCredits vd Andrea Orcel har dessutom hamnat i ett öppet ordkrig om Commerzbanks aktiekurs.
Hållningen mjuknade under sommaren, några veckor efter att UniCredit meddelat att banken kontrollerade nästan 48 procent av Commerzbank. Reuters värderar det fientliga uppköpsförsöket till 45 miljarder euro.
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I oktober fick UniCredit Europeiska centralbankens tillstånd att äga mer än 30 procent av Commerzbank utan någon övre gräns. Därmed var det sista stora regulatoriska hindret borta.
”Aktieägarna gynnas av vad vi levererar och av ytterligare potential inom UniCredit-koncernen”, skriver Commerzbank enligt Reuters.
Spänningarna finns kvar
Ändå är långt ifrån allt löst. Orcel vill inte att Orlopp sitter kvar som vd, uppger Reuters. Han motsätter sig också att den tyska staten behåller två platser i Commerzbanks styrelse, vilket regeringen i Berlin kräver. Staten äger fortfarande 13,3 procent av banken, en post som den fick när den räddade banken under finanskrisen.
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Inom banken oroar sig de anställda för fler nedskärningar efter flera omgångar med uppsägningar.
”Det som fortfarande saknas är ett rimligt pris, en rimlig hänsyn till alla inblandades intressen och en plan med trovärdiga synergier och en hållbar integration för Commerzbank”, skriver Alexander Michaut från fackförbundet DBV, som också sitter i bankens personalråd, i ett flygblad till medlemmarna, enligt Reuters.
UniCredit har samtidigt försökt lugna tyska företagsledare, som befarar att den italienska banken skulle vända tyska företagskunder ryggen efter ett övertagande.
Rekordvinst – men aktien föll
Rent operativt går det bra för Commerzbank. Nettovinsten för tredje kvartalet blev 859 miljoner euro, jämfört med 591 miljoner euro ett år tidigare, en ökning med 45 procent. Rörelseresultatet steg med en fjärdedel till 1,31 miljarder euro, enligt Börsen-Zeitung.
Jämförelsetalet var dock lågt. Vinsten för tredje kvartalet i fjol pressades av att skattesatsen steg till 36 procent, från 22 procent kvartalet innan.
Analytikerna hade i genomsnitt räknat med en vinst på 864 miljoner euro, så resultatet blev något sämre än väntat. Efter nio månader är vinsten omkring 2,7 miljarder euro. Det är mer än banken tjänade under hela förra året och det bästa resultatet för perioden i dess historia. Målet för helåret, en vinst på minst 3,4 miljarder euro, ligger kvar.
Banken sänker däremot prognosen för räntenettot i år till 8,5 miljarder euro, från tidigare 8,6 miljarder, på grund av hård konkurrens om inlåningen. Anke Reingen, bankanalytiker på RBC, beskriver utvecklingen i kvartalet som en besvikelse, enligt dpa-AFX.
Commerzbank-aktien föll 2,6 procent under torsdagen, samtidigt som europeiska bankaktier steg med 1,4 procent. Sedan årsskiftet har aktien ändå stigit med knappt åtta procent.
Nästa besked kommer på måndag den 9 november, när UniCredit presenterar sin rapport för tredje kvartalet.