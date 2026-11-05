Kritiska mineraler har blivit en mycket viktig råvara i dagens ekonomi. Det får USA att trappa upp satsningen utomlands.
Flera länder kan dra in storkovan när USA och Kina slåss om mineralerna
Kapplöpningen mellan USA och Kina om att säkra tillgången till kritiska mineraler skapar stora ekonomiska möjligheter för en handfull råvarurika länder.
Demokratiska republiken Kongo, Brasilien och Kazakstan hör till de största vinnarna när de två stormakterna ökar sina investeringar i gruvindustrin.
Kampen om mineralerna har intensifierats i takt med att efterfrågan ökar från bland annat tillverkare av halvledare, vapensystem och teknik för elektrifiering.
Investeringarna ökade markant
USA vill minska sitt beroende av kinesiska leveranser, samtidigt som Kina försöker behålla sitt försprång inom utvinning och förädling av strategiskt viktiga råvaror.
Enligt The Economist investerade den amerikanska staten och amerikanska företag sammanlagt 15,4 miljarder dollar i utländska gruvprojekt under 2025.
Det kan jämföras med nästan inga investeringar året innan. Samtidigt satsade kinesiska statliga gruvbolag över 30 miljarder dollar utomlands.
Den största vinnaren hittills är Demokratiska republiken Kongo, som sitter på omfattande tillgångar av bland annat koppar, kobolt och litium.
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Mycket pengar till statskassan
Efter att västerländska investerare lämnade landet när råvarupriserna föll kunde kinesiska bolag köpa upp tillgångar till låga priser. Nu återvänder även amerikanska investerare.
Under 2025 motsvarade utländska investeringar i Kongos gruvsektor omkring åtta procent av landets BNP. Enligt beräkningar från Extractive Industries Transparency Initiative kan gruvindustrin generera åtta miljarder dollar i statliga intäkter mellan 2026 och 2030.
Om produktionen fortsätter att utvecklas väl kan summan bli så hög som 20 miljarder dollar.
Även Brasilien har blivit en viktig spelare i den amerikanska strategin.
I september tog det börsnoterade bolaget USA Rare Earth över Serra Verde, den enda producenten utanför Asien av fyra av de mer sällsynta jordartsmetallerna, vilket Reuters rapporterade om.
Den amerikanska investeringen väntas uppgå till närmare fem miljarder dollar.
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Vill ha mer volfram
I Kazakstan riktas intresset framför allt mot volfram, eller tungsten, en metall som är viktig för avancerad vapentillverkning. Ett amerikanskt investeringskonsortium planerar att satsa en miljard dollar på två fyndigheter.
Ytterligare finansiering på upp till 1,6 miljarder dollar kan komma från amerikanska statliga finansieringsinstitutioner.
Samtidigt investerar Kina brett i både Brasilien och Kazakstan. Under förra året uppgick de kinesiska investeringarna i Brasilien till omkring sex miljarder dollar.
I Kazakstan har länderna dessutom kommit överens om projekt värda mer än tio miljarder dollar.
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