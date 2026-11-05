Flera länder kan dra in storkovan när USA och Kina slåss om mineralerna

Kapplöpningen mellan USA och Kina om att säkra tillgången till kritiska mineraler skapar stora ekonomiska möjligheter för en handfull råvarurika länder.

Demokratiska republiken Kongo, Brasilien och Kazakstan hör till de största vinnarna när de två stormakterna ökar sina investeringar i gruvindustrin.

Kampen om mineralerna har intensifierats i takt med att efterfrågan ökar från bland annat tillverkare av halvledare, vapensystem och teknik för elektrifiering.

Investeringarna ökade markant

USA vill minska sitt beroende av kinesiska leveranser, samtidigt som Kina försöker behålla sitt försprång inom utvinning och förädling av strategiskt viktiga råvaror.

Enligt The Economist investerade den amerikanska staten och amerikanska företag sammanlagt 15,4 miljarder dollar i utländska gruvprojekt under 2025.

Det kan jämföras med nästan inga investeringar året innan. Samtidigt satsade kinesiska statliga gruvbolag över 30 miljarder dollar utomlands.

Den största vinnaren hittills är Demokratiska republiken Kongo, som sitter på omfattande tillgångar av bland annat koppar, kobolt och litium.

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