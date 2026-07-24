Investerarlegendaren Jeremy Grantham jämför dagens AI-drivna börsuppgång med 1700-talets South Sea-bubbla. Om hundra år kommer det här skedet i börshistorien att beskrivas på samma sätt, säger han i en intervju med den brittiska finanstidningen MoneyWeek.
Börsgurun: AI-yran är vår tids South Sea-bubbla
Grantham är medgrundare och långsiktig investeringsstrateg vid den Bostonbaserade kapitalförvaltaren GMO, och byggde sitt rykte på att ha förutsett den japanska bubblan i slutet av 1980-talet och på att ha hållit sig utanför IT-yran i slutet av 1990-talet.
Missa inte: Så vill miljardären utjämna inkomstklyftorna. Realtid
I intervjun med MoneyWeek lyfter Grantham särskilt fram prospektet inför SpaceX-noteringen som en modern motsvarighet till South Sea-bolagets ökända emissionstext.
Han beskriver innehållet – asteroidbrytning, kolonier på Mars och intäktsströmmar där omkring 90 procent på något sätt kopplas till AI – som svårsmält, och ifrågasätter om SpaceX AI-satsning håller långsiktigt mot konkurrenter som Anthropic.
Avbröt pågående bubbla
Grantham menar att entusiasmen kring AI i praktiken avbröt en bubbla som redan hade börjat punkteras.
Marknaden uppfyllde enligt honom samtliga bubbelkriterier i december 2021, och nedgången kom under 2022. men mitt under sammanbrottet dök en idé upp som var så omfattande, och åtföljdes av så stora investeringar, att spelplanen ritades om.
Läs även: 800 miljonärer lämnar landet – här bosätter de sig. Dagens PS
Marknaden tog enligt honom ungefär tio månader på sig att ta till sig ChatGPT, varefter de sju stora teknikbolagen fördubblades och drog med sig resten av börsen uppåt.
Drar parallellen till järnvägarna
Att tekniken är på riktigt är för Grantham ingen invändning, tvärtom. Ju mer uppenbart viktig en idé är, desto större risk att den drar till sig för mycket kapital, säger han och pekar på järnvägsutbyggnaden: den förändrade samhället och höjde produktiviteten, men alla byggde järnväg och alla förlorade pengarna.
Missa inte: 120 miljonärer i öppet brev: Vi vill betala mer i skatt. Realtid
Samma sak väntar AI-sektorn, enligt honom.
I dag jagar sju bolag plus ytterligare ett femtontal samma marknad, samtidigt som samtliga upprepar att den största risken är att investera för lite. Han jämför utfallet med dotcom-kraschen, där Amazon föll 92 procent innan bolaget reste sig ur spillrorna.
Ser värde utanför USA
Var finns då värderingarna? Grantham konstaterar att S&P 500 stigit ytterligare 23 procent sedan början av förra året, medan tillväxtmarknader gått upp 60 procent och europeiska värdebolag 45 procent.
Omvärlden beskriver han som möjligen något dyr, medan USA passerat in i ett läge som kommer att omtalas i sekler. Japan bedömer han som rimligt värderat och en marknad som slagit S&P 500 sedan förra årsskiftet.
Grantham medger själv att budskapet är impopulärt. De som tjänar pengar på uppgången avskyr tanken på att alltihop är en kollektiv villfarelse, säger han.