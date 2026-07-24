Börsgurun: AI-yran är vår tids South Sea-bubbla

Grantham är medgrundare och långsiktig investeringsstrateg vid den Bostonbaserade kapitalförvaltaren GMO, och byggde sitt rykte på att ha förutsett den japanska bubblan i slutet av 1980-talet och på att ha hållit sig utanför IT-yran i slutet av 1990-talet.

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I intervjun med MoneyWeek lyfter Grantham särskilt fram prospektet inför SpaceX-noteringen som en modern motsvarighet till South Sea-bolagets ökända emissionstext.

Han beskriver innehållet – asteroidbrytning, kolonier på Mars och intäktsströmmar där omkring 90 procent på något sätt kopplas till AI – som svårsmält, och ifrågasätter om SpaceX AI-satsning håller långsiktigt mot konkurrenter som Anthropic.

Avbröt pågående bubbla

Grantham menar att entusiasmen kring AI i praktiken avbröt en bubbla som redan hade börjat punkteras.

Marknaden uppfyllde enligt honom samtliga bubbelkriterier i december 2021, och nedgången kom under 2022. men mitt under sammanbrottet dök en idé upp som var så omfattande, och åtföljdes av så stora investeringar, att spelplanen ritades om.

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Marknaden tog enligt honom ungefär tio månader på sig att ta till sig ChatGPT, varefter de sju stora teknikbolagen fördubblades och drog med sig resten av börsen uppåt.