Sverige har stadigt fasas ut allt mer kontanter. Men nu tycks utvecklingen gå åt andra hållet, något som bekräftas av aktörer i branschen.
Loomis-chefen: Det går inte att ha ett samhälle utan kontanter
Värdehanteringsbolaget Loomis ser ingen framtid där kontanter helt försvinner.
Tvärtom väntas behovet av kontanthantering bestå, enligt vd Aritz Larrea. Han pekar på ökade krav på beredskap och finansiell motståndskraft.
”Det kontantlösa samhället är omöjligt”, säger han till EFN.
Hänvisar till ECB
Larrea menar att utvecklingen går i motsatt riktning mot vad många tidigare trott.
I stället för att avveckla kontantinfrastrukturen arbetar allt fler länder med att säkerställa att kontanter finns tillgängliga även i framtiden.
Som exempel lyfter han Europeiska centralbankens arbete med beredskapsplaner för kontanter.
Enligt honom inför flera länder också regleringar som ska skydda tillgången till kontanter, bland annat för att stärka samhällets motståndskraft vid störningar.
Han hänvisar även till det omfattande strömavbrott som drabbade Spanien tidigare i år.
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Sverige ligger i ytterkant
När elektroniska betalningssystem påverkades blev kontanter avgörande för att människor skulle kunna handla mat och andra nödvändigheter.
Enligt Larrea visar händelsen att ett samhälle inte enbart kan förlita sig på digitala betalningslösningar.
Sverige är ett av världens mest kontantlösa länder, medan kontantanvändningen fortfarande är betydligt högre i bland annat USA och stora delar av Latinamerika.
Trots den svenska utvecklingen tror Loomis-vd:n inte att övriga marknader kommer att följa samma väg fullt ut.
Uttalandet kommer i samband med att Loomis presenterade en delårsrapport som överträffade analytikernas förväntningar.
Under det andra kvartalet ökade både omsättning och resultat, samtidigt som den organiska tillväxten uppgick till drygt 9 procent.
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Köpte sydmerikanska bolag
Bolaget fortsätter samtidigt att expandera genom förvärv i Latinamerika.
Nyligen köpte Loomis det argentinska kontanthanteringsbolaget Transportada del Interior och arbetar med att slutföra förvärvet av peruanska Hermes Transportes Blindados, en affär som väntas bli klar under det fjärde kvartalet.
Enligt Larrea är Sydamerika fortfarande en relativt liten del av koncernens verksamhet, men bolaget har en stark finansiell ställning och ser fortsatt möjligheter att växa genom fler förvärv när värderingarna är attraktiva.
Loomis aktie steg efter rapporten på Stockholmsbörsen, där investerarna tog fasta på både den starka resultatutvecklingen och bolagets fortsatta tillväxt.
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