Loomis-chefen: Det går inte att ha ett samhälle utan kontanter

Värdehanteringsbolaget Loomis ser ingen framtid där kontanter helt försvinner.

Tvärtom väntas behovet av kontanthantering bestå, enligt vd Aritz Larrea. Han pekar på ökade krav på beredskap och finansiell motståndskraft.

”Det kontantlösa samhället är omöjligt”, säger han till EFN.

Hänvisar till ECB

Larrea menar att utvecklingen går i motsatt riktning mot vad många tidigare trott.

I stället för att avveckla kontantinfrastrukturen arbetar allt fler länder med att säkerställa att kontanter finns tillgängliga även i framtiden.

Som exempel lyfter han Europeiska centralbankens arbete med beredskapsplaner för kontanter.

Enligt honom inför flera länder också regleringar som ska skydda tillgången till kontanter, bland annat för att stärka samhällets motståndskraft vid störningar.

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Han hänvisar även till det omfattande strömavbrott som drabbade Spanien tidigare i år.

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