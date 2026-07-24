Kris i Volkswagen – då står 20 000 svenska jobb på spel

Omsättningen steg med 2,0 procent till 82.444 miljoner euro, något över Bloombergs konsensus.

Men rörelseresultatet föll 9,5 procent till 3 469 miljoner euro, nästan 15 procent under förväntningarna på 4.070 miljoner euro.

Missa inte: Ekonomens varning: ”Volkswagen kan slukas av BYD”. Realtid

Nettoresultatet minskade med 32,9 procent till 1.538 miljoner euro, rapporterar Placera.

Samtidigt skruvar koncernen ned prognosen för helårets omsättningsutveckling till mellan -3 och 0 procent, mot tidigare 0 till 3 procent.

Prognosen för rörelsemarginalen ligger kvar på 4,0–5,5 procent. Aktien föll närmare 2 procent på fredagsmorgonen, enligt Dagens PS.

Aldrig tidigare skådat scenario

Vd Oliver Blume beskriver läget som ett tidigare aldrig skådat riskscenario, präglat av geopolitiska kriser, handelskonflikter och hårdnande konkurrens.

ANNONS

Volkswagens kostnader omkring 20 procent högre än hos jämförbara konkurrenter, vilket enligt Blume kräver ytterligare effektiviseringar.

Läs mer: Volkswagen kan tvingas sälja två av sina kronjuveler. Dagens PS

Koncernen har nyligen bekräftat att den överväger att skära bort upp till 100 000 tjänster, dubbelt så många som tidigare uppgetts.

Samtidigt binder en uppgörelse med de tyska fackförbunden från slutet av 2024 bolaget vid att låta fabrikerna i Tyskland stå kvar och att avstå från uppsägningar av fast anställda fram till 2030.