Volkswagen missade analytikernas förväntningar med bred marginal i andra kvartalet och sänker samtidigt helårsprognosen. Krisen i den tyska biljätten riskerar att slå hårt mot de svenska underleverantörerna.
Kris i Volkswagen – då står 20 000 svenska jobb på spel
Omsättningen steg med 2,0 procent till 82.444 miljoner euro, något över Bloombergs konsensus.
Men rörelseresultatet föll 9,5 procent till 3 469 miljoner euro, nästan 15 procent under förväntningarna på 4.070 miljoner euro.
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Nettoresultatet minskade med 32,9 procent till 1.538 miljoner euro, rapporterar Placera.
Samtidigt skruvar koncernen ned prognosen för helårets omsättningsutveckling till mellan -3 och 0 procent, mot tidigare 0 till 3 procent.
Prognosen för rörelsemarginalen ligger kvar på 4,0–5,5 procent. Aktien föll närmare 2 procent på fredagsmorgonen, enligt Dagens PS.
Aldrig tidigare skådat scenario
Vd Oliver Blume beskriver läget som ett tidigare aldrig skådat riskscenario, präglat av geopolitiska kriser, handelskonflikter och hårdnande konkurrens.
Volkswagens kostnader omkring 20 procent högre än hos jämförbara konkurrenter, vilket enligt Blume kräver ytterligare effektiviseringar.
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Koncernen har nyligen bekräftat att den överväger att skära bort upp till 100 000 tjänster, dubbelt så många som tidigare uppgetts.
Samtidigt binder en uppgörelse med de tyska fackförbunden från slutet av 2024 bolaget vid att låta fabrikerna i Tyskland stå kvar och att avstå från uppsägningar av fast anställda fram till 2030.
Svenska leverantörer i riskzonen
Kopplingen till svensk industri är direkt.
Branschorganisationen FKG:s vd Peter Bryntesson säger till Dagens industri att någonstans mellan 50 och 70 bolag i Sverige har Volkswagen bland sina kunder. Ett av dem är börsnoterade Autoliv.
Genomslaget blir dessutom oproportionerligt stort längre ned i kedjan. Tre fjärdedelar av artiklarna i ett fordon kommer från underleverantörerna, påpekar han i Di, varje bil som inte säljs träffar därför leverantörsledet hårdare än Volkswagen självt.
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Branschorganisationen Clepa har räknat på notan om utvecklingen fortsätter i samma riktning: 20 000 jobb i den svenska fordonssektorn fram till 2030.
Trycket kommer inte bara från Wolfsburg. Både Mercedes-Benz och BMW redovisade vikande försäljning under kvartalet.
Kinesisk press bakom utvecklingen
Bryntesson lyfter fram den kinesiska konkurrensen som den tyngsta förklaringen.
EU:s tioprocentiga tull på kinesiska elbilar ger enligt honom bara ett andrum, förr eller senare flyttar tillverkarna in innanför tullmuren.
Ett exempel kom i torsdags, då det stod klart att Volvo Cars-ägaren Geely ska bygga bilar i en Ford-anläggning i Spanien.
Hans recept är lägre prislappar på europeiska bilar och kortare betaltider. I dag kan biltillverkarna dröja tre till fyra månader med betalningen, kapital som annars kunnat gå till produktutveckling.
En motvikt finns i tunga fordon, där både AB Volvo och Scania-ägaren Traton nyligen överträffade analytikerprognoserna.
”Det kommer att dämpa de problem som finns i Tyskland avsevärt”, säger Bryntesson till Di.