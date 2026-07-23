Det är vanligt att höginkomsttagare propagerar för lägre skatt. Men ett hundratal brittiska profiler väljer nu att gå åt andra hållet.
120 miljonärer i öppet brev: Vi vill betala mer i skatt
Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har redan fått ett brev från prominenta kändisar.
Över 120 brittiska miljonärer, däribland den tidigare fotbollsstjärnan och tv-profilen Gary Lineker samt musikproducenten Brian Eno, uppmanar Burnham att höja skatten för landets rikaste.
I det öppna brevet, organiserat av nätverket Patriotic Millionaires, argumenterar undertecknarna för att de mest förmögna har möjlighet att bidra mer till statskassan.
Ska omfördela kapitalet
Enligt gruppen bör en större del av de stora privata förmögenheterna användas för att finansiera investeringar och minska de ekonomiska klyftorna i samhället, skriver BBC.
Organisationen förespråkar bland annat en förmögenhetsskatt på 2 procent på tillgångar över 10 miljoner pund.
Initiativet beskrivs som ett sätt att omfördela både kapital och inflytande från de rikaste för att stärka den offentliga ekonomin och skapa ett mer jämlikt Storbritannien.
Bland undertecknarna finns även manusförfattaren Richard Curtis, kriminalförfattaren Val McDermid, den tidigare Greggs-chefen Ian Gregg samt den tidigare finansmannen och samhällsdebattören Gary Stevenson.
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Avvisas av de konservativa
Konservativa partiledaren Kemi Badenoch avvisade dock kravet.
”De är mycket välkomna att betala mer skatt, de kan skriva en check till statskassan, ingen stoppar dem”, säger hon.
Finansdepartementets chefsekreterare Emma Reynolds välkomnade att förmögna britter vill bidra mer, men betonade samtidigt att eventuella förändringar av skattesystemet kommer att presenteras i samband med en ordinarie budget.
Frågan om en förmögenhetsskatt har återkommit flera gånger i den politiska debatten de senaste åren.
Kort innan Andy Burnham tillträdde som premiärminister uteslöt han inte möjligheten att i framtiden införa en sådan skatt och signalerade att regeringen kan behöva höja skatteuttaget för vissa grupper.
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Tror inte på miljonärsflykt
Gary Lineker, som tidigare var BBC högst betalda programledare, uppges ha en förmögenhet på omkring 30 miljoner pund.
Brian Eno anser att det brittiska skattesystemet i dag gynnar de rikaste och menar att välbeställda personer ofta kan minska sin skatt med hjälp av avancerad skatteplanering.
Han avfärdar samtidigt farhågorna om att en högre beskattning skulle leda till en omfattande utflyttning av förmögna personer och pekar på att flera länder med högre skatter än Storbritannien fortfarande behåller en stor andel av sina höginkomsttagare.
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