120 miljonärer i öppet brev: Vi vill betala mer i skatt

Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har redan fått ett brev från prominenta kändisar.

Över 120 brittiska miljonärer, däribland den tidigare fotbollsstjärnan och tv-profilen Gary Lineker samt musikproducenten Brian Eno, uppmanar Burnham att höja skatten för landets rikaste.

I det öppna brevet, organiserat av nätverket Patriotic Millionaires, argumenterar undertecknarna för att de mest förmögna har möjlighet att bidra mer till statskassan.

Ska omfördela kapitalet

Enligt gruppen bör en större del av de stora privata förmögenheterna användas för att finansiera investeringar och minska de ekonomiska klyftorna i samhället, skriver BBC.

Organisationen förespråkar bland annat en förmögenhetsskatt på 2 procent på tillgångar över 10 miljoner pund.

Initiativet beskrivs som ett sätt att omfördela både kapital och inflytande från de rikaste för att stärka den offentliga ekonomin och skapa ett mer jämlikt Storbritannien.

Bland undertecknarna finns även manusförfattaren Richard Curtis, kriminalförfattaren Val McDermid, den tidigare Greggs-chefen Ian Gregg samt den tidigare finansmannen och samhällsdebattören Gary Stevenson.

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