Trettio kinesiska fartyg har fått tillstånd att passera Hormuzsundet i samordning med Irans revolutionsgarde, IRGC. Genombrotten sker mot bakgrund av en diplomatisk överenskommelse mellan USA och Kina om fri sjöfart genom sundet, och är de senaste tecknen på att blockaden håller på att luckras upp.
Genombrott: Kina förbi Hormuzblockaden
Att Kina pressat på för ett genombrott är välkänt. Utrikesminister Wang Yi och Pekings ambassadör i Teheran ska ha lämnat formella begäranden till Iran, och Teheran ska ha gett sitt godkännande med hänvisning till de två ländernas strategiska partnerskap, rapporterar ZeroHedge.
”En ny era i Hormuzsundet har börjat. Många länder och flottor har accepterat att det bästa, snabbaste och enklaste sättet att passera detta viktiga farleder är samordning med IRGC:s marina styrkor”, säger en IRGC-befälhavare enligt Bloomberg.
Missa inte: Inte bara USA – Kina har ett enormt skuldberg. Realtid
Passerade utan att betala tull
Samtidigt framgår det att ett kinesiskt supertankfartyg, Yuan Hua Hu, passerade sundet i onsdags utan att betala de tullar som annars uppgår till i genomsnitt två miljoner dollar per fartyg.
Läs även: Stormöte mellan USA och Kina – här är vinnaren. Dagens PS
Det är det tredje kinesiska statsägda tankfartyget att lämna Persiska viken sedan kriget bröt ut.
Inte de enda som passerat
Genombrotten för Kina sker parallellt med att andra aktörer också rör sig i området. En qatarisk tankerm Al Kharaitiyat, passerade Hormuzsundet för första gången sedan krigets utbrott i slutet av februari.
Fartyget navigerade via en nordlig rutt längs den iranska kusten och är på väg till Pakistan. Även minst två tankrar från Abu Dhabi National Oil Co. ska ha lyckats navigera genom sundet under veckan.
Missa inte: Så hotas de globala kärnkraftsplanerna. Realtid
Qatar är en av världens största LNG-exportörer och svarar för nästan en femtedel av det globala utbudet. Landets utestängning från export har bidragit till akuta brister i Asien.
Innan kriget passerade i genomsnitt tre gasleveranser per dag ut ur Persiska viken.
Toppmötet påverkar
Det diplomatiska trycket har ökat markant under Trumps statsbesök i Kina. USA och Kina enades under besöket om att ingen stat eller organisation ska ha rätt att ta ut avgifter för passage genom internationella farleder som Hormuzsundet.
Läs även: Europa har investerat över 2 000 miljarder – för att knäcka Kina. Dagens PS
Blockaden har tvingat Iran att söka alternativa handelsvägar. Pakistan har öppnat sex nya rutter för tredjelandshandel, och Ryssland har ökat sina leveranser till Iran via Kaspiska havet. Järnvägstransporter till Kina, som köper omkring 90 procent av Irans olja, har också byggts ut via Kazakstan och Turkmenistan.
Trots de senaste veckornas rörelser varnar analytiker för att läget förblir instabilt.
Säkerhetsläget i sundet beskrivs som extremt skört, och både Iran och USA upprätthåller fortfarande de facto-blockader som fortsätter att hota den internationella sjöfarten.