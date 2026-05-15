Genombrott: Kina förbi Hormuzblockaden

Inte de enda som passerat

Genombrotten för Kina sker parallellt med att andra aktörer också rör sig i området. En qatarisk tankerm Al Kharaitiyat, passerade Hormuzsundet för första gången sedan krigets utbrott i slutet av februari.

Fartyget navigerade via en nordlig rutt längs den iranska kusten och är på väg till Pakistan. Även minst två tankrar från Abu Dhabi National Oil Co. ska ha lyckats navigera genom sundet under veckan.

Qatar är en av världens största LNG-exportörer och svarar för nästan en femtedel av det globala utbudet. Landets utestängning från export har bidragit till akuta brister i Asien.

Innan kriget passerade i genomsnitt tre gasleveranser per dag ut ur Persiska viken.

Toppmötet påverkar

Det diplomatiska trycket har ökat markant under Trumps statsbesök i Kina. USA och Kina enades under besöket om att ingen stat eller organisation ska ha rätt att ta ut avgifter för passage genom internationella farleder som Hormuzsundet.

Blockaden har tvingat Iran att söka alternativa handelsvägar. Pakistan har öppnat sex nya rutter för tredjelandshandel, och Ryssland har ökat sina leveranser till Iran via Kaspiska havet. Järnvägstransporter till Kina, som köper omkring 90 procent av Irans olja, har också byggts ut via Kazakstan och Turkmenistan.

Trots de senaste veckornas rörelser varnar analytiker för att läget förblir instabilt.

Säkerhetsläget i sundet beskrivs som extremt skört, och både Iran och USA upprätthåller fortfarande de facto-blockader som fortsätter att hota den internationella sjöfarten.