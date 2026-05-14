En självkörande bil körde rakt in på en översvämmad väg. Som tur var satt det ingen i bilen. Men tillverkaren Waymo tvingas till drastiska åtgärder.
Olycka tvingar Waymo att återkalla självkörande bilar
Waymo återkallar nära 3 800 självkörande taxibilar i USA efter ett tillbud där ett fordon körde in på en översvämmad väg och drogs med av vattenmassor.
Händelsen inträffade den 20 april i San Antonio i Texas.
Den aktuella bilen var tom på passagerare när den körde in på den översvämmade vägen och sveptes ned i en bäck. Ingen person skadades.
Var ett problem med mjukvaran
Återkallelsen gäller fordon utrustade med Waymos femte och sjätte generation av automatiserade körsystem.
Enligt dokument som skickats till den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten gäller problemet mjukvaran som styr bilarnas bedömning av vägförhållanden vid översvämningar.
Waymo uppger att bolaget redan infört tillfälliga begränsningar för att minska risken för liknande händelser, bland annat genom att begränsa trafiken i områden där plötsliga översvämningar kan uppstå, skriver BBC.
Trafiken med självkörande taxibilar i San Antonio är fortfarande pausad i väntan på att en uppdaterad programvara ska installeras.
Ska lansera taxitjänst
Bolaget, som ägs av Googles moderbolag Alphabet, säger att säkerheten är högsta prioritet och att ytterligare skyddsåtgärder utvecklas.
Waymo är i dag den största aktören inom självkörande taxitjänster i USA och genomför enligt bolaget över 500 000 resor i veckan i städer som San Francisco, Austin och Miami.
Företaget planerar samtidigt att lansera en taxitjänst i London senare under året.
Händelsen i Texas är det senaste exemplet på problem kopplade till självkörande fordon. Under det senaste året har flera driftstörningar och olyckor väckt frågor kring teknikens tillförlitlighet och säkerhet.
Finns tydliga begränsningar
I december 2025 ledde ett omfattande strömavbrott i San Francisco till att ett stort antal Waymo-fordon blev stående runt om i staden.
I april inträffade även ett större driftstopp för kinesiska Apollo Go i Wuhan, där över hundra självkörande bilar stoppades mitt i trafiken.
Forskare och experter menar att problemen visar att tekniken fortfarande har tydliga begränsningar, särskilt vid ovanliga eller snabbt föränderliga situationer som extremväder och störningar i infrastrukturen.
Samtidigt bedöms utvecklingen av självkörande fordon fortsätta i hög takt, driven av stora investeringar från teknik- och fordonsindustrin.
