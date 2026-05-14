Olycka tvingar Waymo att återkalla självkörande bilar

Waymo återkallar nära 3 800 självkörande taxibilar i USA efter ett tillbud där ett fordon körde in på en översvämmad väg och drogs med av vattenmassor.

Händelsen inträffade den 20 april i San Antonio i Texas.

Den aktuella bilen var tom på passagerare när den körde in på den översvämmade vägen och sveptes ned i en bäck. Ingen person skadades.

Var ett problem med mjukvaran

Återkallelsen gäller fordon utrustade med Waymos femte och sjätte generation av automatiserade körsystem.

Enligt dokument som skickats till den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten gäller problemet mjukvaran som styr bilarnas bedömning av vägförhållanden vid översvämningar.

Waymo uppger att bolaget redan infört tillfälliga begränsningar för att minska risken för liknande händelser, bland annat genom att begränsa trafiken i områden där plötsliga översvämningar kan uppstå, skriver BBC.

Trafiken med självkörande taxibilar i San Antonio är fortfarande pausad i väntan på att en uppdaterad programvara ska installeras.