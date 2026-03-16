Boeing får fart igen – men allt hänger på Kina

Det är siffror som får analytiker att höja på ögonbrynen. Under februari levererade Boeing 51 flygplan, jämfört med 46 i januari. Det är den bästa februarimånaden sedan 2018 – alltså innan 737 MAX-krisen slog till med full kraft.

Dessutom passerade Boeing tillfälligt rivalen Airbus, som under samma period levererade 35 flygplan, rapporterar utmärkta Flygvärlden.

För ett bolag som de senaste åren brottats med allt från produktionsproblem till regulatorisk granskning är det ett viktigt psykologiskt steg.

Boeing är tillsammans med Airbus en av de två dominerande tillverkarna av stora passagerarflygplan. Foto: Altaf Qadri/TT

MAX är fortfarande hela spelet

Den verkliga motorn i Boeings återhämtning är fortfarande samma flygplan som en gång nästan knäckte bolaget: 737 MAX.

Av februaris 51 leveranser var hela 43 just MAX-flygplan. Totalt har Boeing levererat 97 flygplan hittills under 2026, jämfört med 89 vid samma tidpunkt förra året.

Det säger något om hur central modellen är.

MAX är i praktiken Boeings kassako. Utan en stabil produktion av detta flygplan finns ingen väg tillbaka till normal lönsamhet.

Samtidigt är marknaden fortfarande känslig. Varje tekniskt problem får omedelbart global uppmärksamhet.