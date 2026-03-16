Efter några år som mer liknat en haverirapport än en framgångssaga börjar det röra på sig igen för Boeing. Februari blev bolagets starkaste månad för leveranser på länge – och nu spekulerar flygbranschen i en jätteorder från Kina som kan bli avgörande för hela 2026.
Boeing får fart igen – men allt hänger på Kina
Det är siffror som får analytiker att höja på ögonbrynen. Under februari levererade Boeing 51 flygplan, jämfört med 46 i januari. Det är den bästa februarimånaden sedan 2018 – alltså innan 737 MAX-krisen slog till med full kraft.
Dessutom passerade Boeing tillfälligt rivalen Airbus, som under samma period levererade 35 flygplan, rapporterar utmärkta Flygvärlden.
För ett bolag som de senaste åren brottats med allt från produktionsproblem till regulatorisk granskning är det ett viktigt psykologiskt steg.
MAX är fortfarande hela spelet
Den verkliga motorn i Boeings återhämtning är fortfarande samma flygplan som en gång nästan knäckte bolaget: 737 MAX.
Av februaris 51 leveranser var hela 43 just MAX-flygplan. Totalt har Boeing levererat 97 flygplan hittills under 2026, jämfört med 89 vid samma tidpunkt förra året.
Det säger något om hur central modellen är.
MAX är i praktiken Boeings kassako. Utan en stabil produktion av detta flygplan finns ingen väg tillbaka till normal lönsamhet.
Samtidigt är marknaden fortfarande känslig. Varje tekniskt problem får omedelbart global uppmärksamhet.
Nytt tekniskt bekymmer
Och problem dök upp även den här gången.
I mars meddelade Boeing att vissa leveranser av 737 MAX pausas efter att mindre skador upptäckts på elektriska kablar i ett antal ännu ej levererade flygplan.
Bolaget betonar att felet är begränsat och inte påverkar flygplan som redan flyger.
Den typen av formuleringar är numera standard i Boeing-kommunikationen. Efter MAX-kriserna 2018 och 2019 är varje tekniskt problem en potentiell reputationsrisk.
Trots detta räknar bolaget fortfarande med att leverera omkring 500 MAX-flygplan under 2026.
Om den planen håller är det ett tydligt tecken på att produktionen stabiliserats.
Beställningarna bromsar in
På ordersidan var februari däremot en lugnare historia.
Boeing bokade 21 nya beställningar, betydligt färre än januaris 107. Efter avbeställningar landade nettot på 15 flygplan, motsvarande cirka 2,1 miljarder dollar.
Bland affärerna märks bland annat:
5 Boeing 787-9 till Air Astana
3 Boeing 787-9 till två oidentifierade kunder
7 Boeing 737 MAX till en anonym kund
6 Boeing 767-2C – basversionen till tankflygplanet KC-46
Det är inga rubrikskapande affärer. Men de visar att efterfrågan på Dreamliner fortfarande är stabil, inte minst eftersom flera flygbolag samtidigt valt GE Aerospace som motorleverantör.
Den stora frågan: Kina
Det som verkligen kan förändra spelplanen är något helt annat.
Flera internationella medier och Realtid rapporterar att Kina överväger en beställning på upp till 500 Boeing 737 MAX.
Om ordern blir verklighet skulle det vara den största kinesiska Boeing-affären på nästan tio år – och en av de största i bolagets historia.
Affären kan enligt uppgifterna presenteras i samband med ett planerat möte mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping senare i mars.
Symboliken är svår att missa.
Under flera år har Airbus haft ett tydligt övertag i Kina, delvis på grund av handelskonflikter mellan Washington och Peking. En stor Boeing-order skulle därför inte bara vara en affär – utan också ett politiskt signalvärde.
Flygindustrins eviga paradox
Flygbranschen är en märklig industri.
Det tar tio år att utveckla ett flygplan, tre år att leverera det och ungefär tre minuter att skapa en global kris om något går fel.
Boeing vet detta bättre än någon annan.
Just därför följer hela flygindustrin nu samma fråga:
Kommer Kina att beställa 500 flygplan – eller inte.
Svaret kan avgöra hur Boeing-historien för 2026 skrivs.
