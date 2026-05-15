Kina uppmanar den brittiska regeringen att ”fatta beslut med försiktighet” när det gäller planerna på att nationalisera British Steel, och varnar att landet kommer att vidta åtgärder för att skydda kinesiska företags intressen.
Storbritannien vill nationalisera industri – Kina varnar
Det kinesiska handelsdepartementet uppmanade på torsdagen den brittiska regeringen att ”respektera företagens önskemål och marknadsprinciper samt undvika missbruk av administrativa tvångsåtgärder”, rapporterar Sky News.
Kina kommer noggrant följa utvecklingen och är beredd att ”vidta kraftfulla åtgärder för att skydda kinesiska företags legitima rättigheter”, enligt ett uttalande från ministeriet.
Bakgrunden är att premiärminister Keir Starmer i måndags meddelade att lagstiftning kommer att läggas fram för att ge regeringen befogenhet att ta full äganderätt över British Steel, förutsatt att ett så kallat ”public interest test” uppfylls, skriver BBC.
Testet väger in faktorer som nationell säkerhet, kritisk nationell infrastruktur och ekonomiska intressen.
Starmer uppgav att regeringen fört samtal med de nuvarande kinesiska ägarna Jingye, men att ”en kommersiell försäljning inte har varit möjlig, och nu kan ett allmänintressetest uppfyllas”, enligt BBC.
Tog över efter kollapsade förhandlingar
Den brittiska regeringen tog i april 2025 operativ kontroll över British Steels anläggning i Scunthorpe från Jingye, efter att förhandlingarna med det kinesiska bolaget kollapsat.
Jingye hade aviserat att man planerade att stänga ned massugnarna, vilket hade inneburit att Storbritannien blivit det enda G7-landet utan kapacitet att producera så kallat jungfrustål, stål tillverkat från råmaterial snarare än återvunnet material.
Återgår till innan 1988
Om nationaliseringen genomförs blir det första gången British Steel är under statlig kontroll sedan 1988. Jingye köpte anläggningen 2020 ur konkurs, men bolaget har fortsatt att gå med förlust.
Enligt BBC uppgav Jingye att anläggningen gick back 700 000 pund per dag, och den brittiska staten ska nu lägga ut runt en miljon pund dagligen för att hålla verksamheten igång.
Sedan regeringen tog kontroll har driften kostat totalt 377 miljoner pund fram till januari 2026, enligt en granskning från National Audit Office.
Industrin välkomnar beslutet. Gareth Stace, generaldirektör för branschorganisationen UK Steel, sade att nationaliseringen ger ”vital trygghet” för anläggningens 2 700 anställda och dess kunder, men betonar att det inte är ett slutmål, utan måste åtföljas av en tydlig långsiktig plan och investeringsstrategi för British Steel.