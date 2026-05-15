Storbritannien vill nationalisera industri – Kina varnar

Det kinesiska handelsdepartementet uppmanade på torsdagen den brittiska regeringen att ”respektera företagens önskemål och marknadsprinciper samt undvika missbruk av administrativa tvångsåtgärder”, rapporterar Sky News.

Kina kommer noggrant följa utvecklingen och är beredd att ”vidta kraftfulla åtgärder för att skydda kinesiska företags legitima rättigheter”, enligt ett uttalande från ministeriet.

Storbritannien vill nationionalisera stål

Bakgrunden är att premiärminister Keir Starmer i måndags meddelade att lagstiftning kommer att läggas fram för att ge regeringen befogenhet att ta full äganderätt över British Steel, förutsatt att ett så kallat ”public interest test” uppfylls, skriver BBC.

Testet väger in faktorer som nationell säkerhet, kritisk nationell infrastruktur och ekonomiska intressen.

Starmer uppgav att regeringen fört samtal med de nuvarande kinesiska ägarna Jingye, men att ”en kommersiell försäljning inte har varit möjlig, och nu kan ett allmänintressetest uppfyllas”, enligt BBC.