AI-chipbolagets börsdebut är en riktig raket

Aktien öppnade på 350 dollar, nästan dubbelt så högt som introduktionskursen på 185 dollar, och nådde som högst 385 dollar under dagen, för att sedan stänga på 311,07 dollar.

Räknat på fullt utspätt aktiekapital, inklusive optioner och teckningsrätter, landade värderingen nära 86 miljarder dollar enligt Bloomberg.

Efterfrågan inför noteringen var exceptionell. Investerarnas intresse översteg tillgängliga aktier med över 20 gånger, vilket fick bolaget att höja både antalet aktier och prissättningen i erbjudandet. Aktien handlas under tickersymbolen CBRS på Nasdaq.

Chip stora som tallrikar

Cerebras utmanar en marknad där Nvidia och AMD dominerar. Det som skiljer bolaget från konkurrenterna är framför allt storleken på dess chips.

Medan traditionella tillverkare skär ut enskilda chips från större kiselskivor, likt skivor av en pizza, bygger Cerebras sina processorer på hela skivor, så kallade wafer-sized engines, WSE.

”Vi byggde ett chip i storleken av en mattallrik. Det är 58 gånger större än något chip som tidigare byggts”, sa vd Andrew Feldman till Yahoo Finance.

Den enorma ytan ger utrymme för mer processorkraft och snabbare minne.

Cerebras använder sig av SRAM-minne, som är betydligt snabbare än det DRAM-minne traditionella chips använder. Kortare avstånd för data att färdas, kombinerat med den stora minnesmängden, gör att bolaget hävdar att dess processorer levererar AI-svar upp till 15 gånger snabbare än ledande GPU-baserade lösningar.