AI-chipbolagets börsdebut är en riktig raket

AI-chipbolaget Cerebras Systems gjorde entré på Nasdaq under torsdagen i vad som beskrivs som årets hittills största börsintroduktion. Aktien rusade med 68 procent på debuten och sände företagets marknadsvärde mot 70 miljarder dollar.
Aktien öppnade på 350 dollar, nästan dubbelt så högt som introduktionskursen på 185 dollar, och nådde som högst 385 dollar under dagen, för att sedan stänga på 311,07 dollar.
Räknat på fullt utspätt aktiekapital, inklusive optioner och teckningsrätter, landade värderingen nära 86 miljarder dollar enligt Bloomberg.
Efterfrågan inför noteringen var exceptionell. Investerarnas intresse översteg tillgängliga aktier med över 20 gånger, vilket fick bolaget att höja både antalet aktier och prissättningen i erbjudandet. Aktien handlas under tickersymbolen CBRS på Nasdaq.
Chip stora som tallrikar
Cerebras utmanar en marknad där Nvidia och AMD dominerar. Det som skiljer bolaget från konkurrenterna är framför allt storleken på dess chips.
Medan traditionella tillverkare skär ut enskilda chips från större kiselskivor, likt skivor av en pizza, bygger Cerebras sina processorer på hela skivor, så kallade wafer-sized engines, WSE.
”Vi byggde ett chip i storleken av en mattallrik. Det är 58 gånger större än något chip som tidigare byggts”, sa vd Andrew Feldman till Yahoo Finance.
Den enorma ytan ger utrymme för mer processorkraft och snabbare minne.
Cerebras använder sig av SRAM-minne, som är betydligt snabbare än det DRAM-minne traditionella chips använder. Kortare avstånd för data att färdas, kombinerat med den stora minnesmängden, gör att bolaget hävdar att dess processorer levererar AI-svar upp till 15 gånger snabbare än ledande GPU-baserade lösningar.
Inte för allt och alla
Det finns dock utmaningar med tekniken. Om något går fel i tillverkningen förlorar man hela blocket, snarare än ett enskilt litet chip.
Cerebras uppger att man utvecklat en feltokänslig arkitektur som kan dirigera runt defekter i skivan.
”Cerebras lyser i vissa arbetsbelastningar, men kommer inte att ersätta allt”, säger Deming Chen, professor vid University of Illinois till Yahoo Finance.
Partnerskap med OpenAI och Amazon
Börsdebuten äger rum i ett läge där AI-sektorn fortsätter att attrahera massivt kapital.
Cerebras har etablerat partnerskap med bland annat Amazon och OpenAI. I början av året lanserade OpenAI sin första AI-modell som körs på Cerebras-chips.
Noteringen väntas bli den första i en rad större AI-relaterade börsintroduktioner under 2026.
Risker som marknaden bortser ifrån
Trots den starka börsdebuten lyfter Dagens PS fram betydande risker i en analys.
Kundkoncentrationen är påtaglig, Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence i Förenade Arabemiraten stod för 62 procent av bolagets omsättning 2025, enligt Cerebras eget prospekt.
Att ett enskilt emiratiskt lärosäte dominerar intäktsbasen för ett bolag värderat till över 500 miljarder kronor är en sårbarhet som marknaden för tillfället väljer att bortse ifrån.
Därtill ger bolaget OpenAI teckningsoptioner motsvarande upp till tio procent av bolaget, ungefär hälften av den bruttovinst Cerebras väntas göra på affären.
För investerare med exponering mot Nasdaq-noterade AI-bolag är CBRS ett nytt riktmärke, men hög volatilitet väntas under kommande kvartal tills kundbasen breddas på allvar.
