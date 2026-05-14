Lyxindustrins svåra dilemma: Vara både exklusiv och storsäljande

Den globala lyxindustrin står inför en period av svag tillväxt efter flera år av kraftig expansion under och efter pandemin.

Bakom inbromsningen finns enligt bedömare djupare strukturella problem som nu tvingar branschen att ompröva sin affärsmodell.

De fyra största bolagen inom sektorn – LVMH, Richemont, Hermès och Kering – omsatte visserligen tillsammans över 130 miljarder dollar förra året och sysselsätter omkring 320 000 personer.

Kineser väljer mer inhemskt

Men trots branschens ekonomiska betydelse har tillväxten i princip stannat av efter rekordåren 2021 och 2022, skriver Financial Times i en analys.

En central utmaning är beroendet av Kina som tillväxtmarknad. Under många år drev kinesiska konsumenter en stor del av efterfrågan på exklusiva väskor, smycken och modevaror.

Men den ekonomiska avmattningen i landet, kombinerad med en starkare nationalistisk utveckling, har förändrat förutsättningarna.

Kinesiska kunder väljer i allt större utsträckning inhemska varumärken samtidigt som konsumtion av utländska lyxprodukter blivit politiskt känsligare.

