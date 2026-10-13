Monte dei Paschi di Siena avvisar Intesa Sanpaolos höjda bud och håller fast vid sina egna förvärvsplaner. Men försvarsstrategin ser alltmer ut som en återvändsgränd sedan bankens största ägare valt sida.
Världens äldsta bank säger nej igen – trots höjt bud
Efter ett extrainsatt styrelsemöte på måndagskvällen meddelade italienska Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) att konkurrenten Intesa Sanpaolos förbättrade bud fortfarande undervärderar banken. Det rapportera Bloomberg.
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MPS, som grundades 1472 och räknas som världens äldsta fortfarande verksamma bank, väljer i stället att hålla fast vid vd Luigi Lovaglios plan att själv lägga bud på konkurrenterna Banco BPM och Banca Generali.
En budstrid med många vändningar
Realtid har följt budstriden sedan i somras. I juni la Intesa, Italiens största bank, ett bud värt 30,6 miljarder euro på MPS. Budet värderade MPS till 10,09 euro per aktie, en premie på 12,5 procent mot stängningskursen fredagen före en premie som även Dagens PS uppmärksammade.
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I början av augusti såg striden ut att vara avgjord sedan Banco BPM dragit sig ur. Men bara veckor senare gick MPS till motangrepp med två egna aktiebud. Buden värderar Banco BPM till cirka 25,3 miljarder euro och Banca Generali till cirka 8,7 miljarder euro.
Intesa höjde – med ett ultimatum
Den 3 oktober svarade Intesa. Kontantdelen höjdes från 1 till 1,25 euro per MPS-aktie, vilket ger aktieägarna ytterligare omkring 800 miljoner euro, utöver 1,6 nyemitterade Intesa-aktier. Vid full anslutning är budet nu värt 31,4 miljarder euro, enligt QuiFinanza.
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Höjningen är anmärkningsvärd. I slutet av juli sa Intesas vd Carlo Messina att det inte fanns någon chans att banken skulle höja priset, tio veckor senare gjorde den just det, påpekar analysföretaget TIKR.
Men höjningen kommer med villkor. Om MPS stämma godkänner ens en av de centrala punkterna i Lovaglios motplan faller Intesas bud. Ägarna kan alltså inte rösta för Lovaglio och samtidigt ha Intesa kvar som reserv.
Storägarna har valt sida
Stämman hålls den 29 oktober och Lovaglio behöver där stöd av två tredjedelar av rösterna. Utsikterna är dystra.
Bankens största ägare Delfin, holdingbolag till familjen Del Vecchio, stödjer Intesas bud med sitt innehav på 17,6 procent. Näst största ägaren, familjen Caltagirone med drygt tio procent, har meddelat att den röstar nej till Lovaglios plan, rapporterar Il Post. Även Benettonfamiljens Edizione har ställt sig bakom Intesa.
Samtidigt sviker målbolagens ägare. Olivier Gavalda, vd för franska Crédit Agricole, har sagt att banken inte tänker lämna in sitt innehav på 29,3 procent i Banco BPM och beskrev MPS bud som inte tillräckligt attraktivt, enligt Bloomberg.
Fonderna kan avgöra
Avgörandet kan i stället hamna hos de institutionella investerarna.
Fonder som BlackRock och Norges, som tillsammans med andra främst utländska förvaltare har inflytande över mer än 40 procent av MPS aktiekapital, kan påverka utgången, skriver Il Sole 24 Ore. Många av dem äger dessutom aktier i både MPS och Intesa, och att stödja Lovaglio skulle innebära att avstå från Intesas premie.