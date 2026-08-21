Det oväntade draget i budstriden: Världens äldsta bank slår tillbaka

Så sent som i början av augusti rapporterade Realtid att budstriden såg ut att gå mot sitt slut.

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Banco BPM hade oväntat dragit sig ur sin fusionsplan med Monte dei Paschi di Siena (MPS), sedan storägaren Crédit Agricole satt stopp.

Kvar stod Intesa Sanpaolo som ensam budgivare, med sitt bud på 30,6 miljarder euro, samtidigt som den italienska staten förberedde att sälja sin sista ägarandel i banken.

Nu är läget ett helt annat. Enligt Il Sole 24 Ore har MPS styrelse godkänt en plan från vd Luigi Lovaglio om att lägga två samtidiga bud, helt i aktier. Ett på just Banco BPM, värderat till 25,3 miljarder euro, och ett på kapitalförvaltaren Banca Generali, värderat till 8,7 miljarder euro.

Rollerna är därmed omkastade.

Ett försvar mot Intesa

Syftet är uttalat defensivt. Genom att bygga en egen storkoncern inom bank, rådgivning och wealth management vill Lovaglio skapa ett industriellt alternativ till Intesas övertagande.

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MPS skulle med affären bli Italiens tredje största bank mätt i totala tillgångar.

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För Banco BPM-affären erbjuds 1,567 nya MPS-aktier per aktie, utan premie mot kurserna den 19 augusti.

För Banca Generali erbjuds 6,958 aktier, motsvarande en premie på tio procent. Därtill planeras en extra utdelning på 4 miljarder euro till MPS-aktieägarna, delvis i kontanter och delvis i Generali-aktier. Bolagsstämman är kallad till den 29 oktober.