Budstriden över – staten lämnar världens äldsta bank

Monte dei Paschi di Siena är inte vilken bank som helst. Den grundades 1472 och är världens äldsta ännu verksamma bank. Samtidigt är den också en av Italiens mest problemtyngda.



Efter år av kreditförluster, skandaler och misslyckade räddningsförsök gick den italienska staten in som storägare 2017 genom en statlig rekapitalisering.



Monte dei Paschi har därmed blivit en symbol för Italiens utdragna bankkris och ett återkommande politiskt huvudbry.

Slutet på statens ägande

Realtid har tidigare rapporterat att jättebanken Intesa Sanpaolos lagt ett bud på 30,6 miljarder euro för att ta över Monte dei Paschi. Under våren mötte Banco BPM upp med en alternativ plan i form av en fusion mellan jämbördiga parter.



Enligt Bloomberg har storbanken oväntat valt att dra sig ur, vilket lämnar Intesa som den enda kvarvarande intressenten.

Det italienska finansdepartementet äger i dag knappt fem procent av Monte dei Paschi. Det är en sista rest av ett statligt ägande som inleddes när banken stod på randen till kollaps.

Nu planerar staten att sälja sitt återstående innehav i slutet av september

Intesa förbereder nästa steg

Intesa Sanpaolo har kallat till en extra bolagsstämma den 10 september för att besluta om den kapitalökning som krävs för att genomföra affären.



Banken har länge signalerat att Monte dei Paschi kan integreras i dess befintliga struktur och att ett förvärv skulle stärka Intesas ställning ytterligare på den italienska marknaden.

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Crédit Agricole satte stopp för BPM:s plan

Banco BPM:s reträtt kom kort efter att storägaren Crédit Agricole markerat att banken inte kan gå vidare med större strukturaffärer utan dess godkännande.



Agricole äger nära 29 procent av BPM och har successivt stärkt sin position i banken. När Agricole tydligt signalerade att en fusion med Monte dei Paschi inte var aktuell föll BPM:s alternativ bort.

Fusionen med Monte dei Paschi sågs som BPM:s främsta möjlighet att växa till en nivå där banken på allvar kunde utmana Intesa och UniCredit. När den planen faller bort stärks Intesas position ytterligare, samtidigt som Banco BPM:s strategiska alternativ blir färre.

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