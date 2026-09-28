Ungerns största bank kan lämna Ryssland – trots stora vinster

Ungerns största bank, OTP, överväger att lämna den ryska marknaden.

De uppgifterna kommer samtidigt som att bankens verksamhet i Ryssland granskas av tillsynsmyndigheter i samband med bankens planerade köp av den baltiska banken Luminor.

OTP har skurit ned sin verksamhet i Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022.

Kan lämna landet helt

Banken har stoppat utlåningen till ryska företag och begränsat vissa gränsöverskridande betalningar, men har fortsatt att erbjuda tjänster till privatkunder.

Nu ser banken över möjligheten till ett fullständigt uttåg ur Ryssland. Enligt vd Peter Csanyi ska översynen vara klar före årets slut, skriver Bloomberg.

En faktor bakom beslutet är att banken haft begränsade möjligheter att föra ut ytterligare vinster från den ryska verksamheten.

OTP:s ryska verksamhet har samtidigt blivit betydligt mer lönsam sedan krigsutbrottet. Vinsten steg från 202 miljarder forint 2021 till omkring 202 miljarder forint förra året, medan kundernas insättningar har ökat kraftigt.

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Banken har hittills kunnat föra tillbaka omkring 880 miljoner dollar i utdelningar från Ryssland.

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