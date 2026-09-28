Efter krigsutbrottet har OTP Bank kunnat göra stora vinster på verksamheten i Ryssland. Men när man nu tittar på förvärv i EU kan en total exit vara aktuell.
Ungerns största bank kan lämna Ryssland – trots stora vinster
Ungerns största bank, OTP, överväger att lämna den ryska marknaden.
De uppgifterna kommer samtidigt som att bankens verksamhet i Ryssland granskas av tillsynsmyndigheter i samband med bankens planerade köp av den baltiska banken Luminor.
OTP har skurit ned sin verksamhet i Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022.
Kan lämna landet helt
Banken har stoppat utlåningen till ryska företag och begränsat vissa gränsöverskridande betalningar, men har fortsatt att erbjuda tjänster till privatkunder.
Nu ser banken över möjligheten till ett fullständigt uttåg ur Ryssland. Enligt vd Peter Csanyi ska översynen vara klar före årets slut, skriver Bloomberg.
En faktor bakom beslutet är att banken haft begränsade möjligheter att föra ut ytterligare vinster från den ryska verksamheten.
OTP:s ryska verksamhet har samtidigt blivit betydligt mer lönsam sedan krigsutbrottet. Vinsten steg från 202 miljarder forint 2021 till omkring 202 miljarder forint förra året, medan kundernas insättningar har ökat kraftigt.
Banken har hittills kunnat föra tillbaka omkring 880 miljoner dollar i utdelningar från Ryssland.
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Inte helt enkelt att genomföra
Ett uttåg är dock komplicerat. Enligt OTP måste en eventuell köpare godkännas både av västerländska tillsynsmyndigheter och ryska myndigheter.
Banken har dessutom uppgett att företag som lämnar den ryska marknaden endast får realisera omkring fem procent av marknadsvärdet på tillgångarna.
Bloomberg har samtidigt granskat dokument som visar att OTP:s ryska kunder har haft affärer med verksamheter med kopplingar till den ryska staten och personer som omfattas av västerländska sanktioner.
Dokumenten visar bland annat att en kund skulle ta emot en betalning från en organisation med koppling till den ryska underrättelsetjänsten.
En annan kund hade enligt dokumenten en planerad betalning från den så kallade Tsargrad Society, en organisation som grundats och finansieras av den sanktionerade ryske affärsmannen Konstantin Malofeev.
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Kan påverka planerat förvärv
Det finns dock inget i materialet som visar att OTP har brutit mot internationella sanktioner.
Banken uppger att den har genomfört en intern granskning och inte funnit några överträdelser av gällande sanktionsregler.
Samtidigt kan den ryska verksamheten få betydelse för OTP:s planerade köp av Luminor Bank. Europeiska centralbanken och Estlands banktillsyn väntas inom kort ta ställning till affären, som skulle bli OTP:s största förvärv hittills.
Estlands finansinspektion har uppgett att OTP:s verksamhet i Ryssland är en central fråga i myndighetens bedömning av förvärvet. Luminor har mer än 15 miljarder euro i tillgångar och är verksamt i flera baltiska länder.
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