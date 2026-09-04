Tyskland mjuknar – kan utlösa bankvåg i hela Europa

Berlin har i två år kallat UniCredits jakt på Commerzbank fientlig. Nu sätter sig finansministern vid bordet och analytiker ser en vändpunkt för hela den europeiska banksektorn. Norden pekas ut som en möjlig nästa arena.
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Finansminister Lars Klingbeil har bjudit in UniCredit-chefen Andrea Orcel till förbundsfinansdepartementet den 14 september.
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Det blir den första direkta kontakten på den nivån sedan striden om Commerzbank inleddes hösten 2024, och enligt Reuters det tydligaste tecknet hittills på att den tyska regeringen är beredd att åtminstone tala om en affär.
Nyhetsbyrån har talat med elva bankirer, analytiker och ekonomer. Flera menar att Berlins omsvängning kan bli en referenspunkt för kommande affärer i sektorn.
Trycket ökar på konkurrenterna
Det tyska motståndet vittrade sönder efter att UniCredit i juli tog sig upp till knappt 50 procent av aktierna, tillräckligt för att styra besluten på bolagsstämman, inklusive styrelsevalen.
Realtid har tidigare rapporterat om hur förbundskansler Friedrich Merz gick från blockering till att öppna för en försäljning av statens post på 12,7 procent.
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Antonio Reale, medansvarig för europeiska banker på Bank of America, säger till Reuters att en affär skulle lägga grunden för en paneuropeisk ”mästare”, och därmed öka pressen på konkurrenterna att söka egen skala.
Storleksargumentet är tungt. Enbart JPMorgan är värt ungefär lika mycket som Europas fem största banker tillsammans, enligt LSEG-data. ECB och EU-kommissionen har i åratal drivit på för gränsöverskridande fusioner, medan medlemsländerna bromsat.
Norden nämns som nästa steg
En investmentbankir uppger för Reuters att Tysklands hållning kan få Belgien, Nederländerna och Norden att ställa sig mer positiva till konsolidering.
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För svensk del kommer det i ett läge där storbankerna halkat efter sina europeiska kollegor i börsvärde.
Hindren finns kvar
Bankunionen är dock fortfarande ofullbordad. Nicola de Caro på Morningstar DBRS konstaterar att bankerna väntat på att unionen ska bli klar innan de konsoliderar, men att det nu ser ut att bli tvärtom.
Fernando de la Mora på Alvarez & Marsal menar att Berlin insett att UniCredits framflyttning är svår att stoppa och därför vill ha en plats vid bordet. Samtidigt fortsätter regeringar att försvara nationella intressen.
EU-kommissionen har ifrågasatt Italiens användning av golden powers, och både UniCredits bud på Banco BPM och BBVA:s bud på Sabadell föll på politiskt motstånd.
En sammanslagning skulle skapa en bank med över 1 300 miljarder euro i tillgångar, fortfarande mindre än BNP Paribas och HSBC.
Men att Berlins ton ändå skiftat är påtagligt. I våras kallade finansdepartementet budet ”oacceptabelt”.