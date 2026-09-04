Tyskland mjuknar – kan utlösa bankvåg i hela Europa

Finansminister Lars Klingbeil har bjudit in UniCredit-chefen Andrea Orcel till förbundsfinansdepartementet den 14 september.

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Det blir den första direkta kontakten på den nivån sedan striden om Commerzbank inleddes hösten 2024, och enligt Reuters det tydligaste tecknet hittills på att den tyska regeringen är beredd att åtminstone tala om en affär.

Nyhetsbyrån har talat med elva bankirer, analytiker och ekonomer. Flera menar att Berlins omsvängning kan bli en referenspunkt för kommande affärer i sektorn.

Trycket ökar på konkurrenterna

Det tyska motståndet vittrade sönder efter att UniCredit i juli tog sig upp till knappt 50 procent av aktierna, tillräckligt för att styra besluten på bolagsstämman, inklusive styrelsevalen.

Realtid har tidigare rapporterat om hur förbundskansler Friedrich Merz gick från blockering till att öppna för en försäljning av statens post på 12,7 procent.

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Antonio Reale, medansvarig för europeiska banker på Bank of America, säger till Reuters att en affär skulle lägga grunden för en paneuropeisk ”mästare”, och därmed öka pressen på konkurrenterna att söka egen skala.

Storleksargumentet är tungt. Enbart JPMorgan är värt ungefär lika mycket som Europas fem största banker tillsammans, enligt LSEG-data. ECB och EU-kommissionen har i åratal drivit på för gränsöverskridande fusioner, medan medlemsländerna bromsat.