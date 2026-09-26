AI-agenter kan i framtiden få mandat att själva välja betalningssätt, tidpunkt och betalningsnätverk utan att användaren behöver godkänna varje transaktion. Det framgår av en ny analys från Deutsche Bundesbank.
Tysk centralbank: AI kan börja hantera pengar på egen hand
Utvecklingen av så kallade agentiska betalningar kan innebära ett grundläggande skifte för betalningsmarknaden. Enligt Deutsche Bundesbank kan AI-agenter i framtiden inte bara genomföra betalningar automatiskt, utan även planera, initiera och hantera dem på egen hand inom ramen för ett förutbestämt uppdrag.
Till skillnad från traditionella automatiserade system kan AI-agenter fatta egna beslut utifrån mål och tillgänglig information. De kan exempelvis välja betalningsmetod, avgöra när en betalning ska genomföras och välja vilket betalningsnätverk som är mest lämpligt.
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Ska kunna hitta bästa betalningsvägen
I konsumentledet ser centralbanken flera möjliga användningsområden. AI-agenter skulle kunna jämföra olika betalningsalternativ, identifiera den billigaste eller snabbaste betalningsvägen och därefter genomföra köpet utan ytterligare interaktion från användaren.
Tekniken väntas också få betydelse för betalningar över landsgränser. Där kan AI-agenter hjälpa användare att jämföra avgifter, växelkurser och olika betalningslösningar för att hitta det mest fördelaktiga alternativet.
Enligt rapporten kan tekniken även bana väg för fler mikrobetalningar och nya affärsmodeller där kunder betalar för exakt den tjänst eller det innehåll som används.
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Banker kan effektivisera likviditetshanteringen
Även banker och större företag kan dra nytta av tekniken. Deutsche Bundesbank lyfter fram att AI-agenter skulle kunna planera inkommande och utgående betalningar, samla transaktioner och välja lämpliga avvecklingssystem.
Tekniken skulle också kunna användas för att effektivisera likviditetshanteringen.
Samtidigt bedömer Deutsche Bundesbank att utvecklingen kan leda till ökade transaktionsvolymer och ställa nya krav på den finansiella infrastrukturen.
Varnar för nya risker
Att låta AI-agenter ta egna initiativ när det gäller ekonomi är inte riskfritt. Eftersom AI-agenter bygger på sannolikhetsbaserat beslutsfattande är deras agerande inte alltid fullt förutsägbart eller möjligt att återskapa i efterhand.
Det kan leda till problem i ett betalningssystem där spårbarhet, rättssäkerhet och förtroende är centrala komponenter.
Deutsche Bundesbank varnar att AI kan generera felaktiga beslut och öppna vägen för cyberattacker. En viktig fråga att fundera kring är vem som bär ansvaret när AI inte agerat innanför ramarna.
Om många AI-agenter agerar på liknande sätt finns en risk för flockbeteenden som kan förstärka operativa och systemiska risker i det finansiella systemet.
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Europa riskerar nya beroenden
En annan fråga som lyfts fram är marknadskoncentrationen kring AI-teknik. Deutsche Bundesbank ser tecken på att ett fåtal plattformar, gränssnitt och protokoll kan få en dominerande ställning, samtidigt som beroendet av icke-europeiska leverantörer riskerar att öka.
Enligt Deutsche Bundesbank blir den avgörande frågan därför inte bara vilken teknik som vinner, utan också vem som kontrollerar de besluts- och auktorisationslager som i framtiden kan komma att styra betalningssystemen.
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