Tysk centralbank: AI kan börja hantera pengar på egen hand

Utvecklingen av så kallade agentiska betalningar kan innebära ett grundläggande skifte för betalningsmarknaden. Enligt Deutsche Bundesbank kan AI-agenter i framtiden inte bara genomföra betalningar automatiskt, utan även planera, initiera och hantera dem på egen hand inom ramen för ett förutbestämt uppdrag.

Till skillnad från traditionella automatiserade system kan AI-agenter fatta egna beslut utifrån mål och tillgänglig information. De kan exempelvis välja betalningsmetod, avgöra när en betalning ska genomföras och välja vilket betalningsnätverk som är mest lämpligt.

Läs också: AI-agenter läckte 53 användarbilder från ChatGPT – nu utreder OpenAI. Realtid

Ska kunna hitta bästa betalningsvägen

I konsumentledet ser centralbanken flera möjliga användningsområden. AI-agenter skulle kunna jämföra olika betalningsalternativ, identifiera den billigaste eller snabbaste betalningsvägen och därefter genomföra köpet utan ytterligare interaktion från användaren.

Tekniken väntas också få betydelse för betalningar över landsgränser. Där kan AI-agenter hjälpa användare att jämföra avgifter, växelkurser och olika betalningslösningar för att hitta det mest fördelaktiga alternativet.

Enligt rapporten kan tekniken även bana väg för fler mikrobetalningar och nya affärsmodeller där kunder betalar för exakt den tjänst eller det innehåll som används.

Läs också: Tre AI-bolag slår 45 år av börsnoteringar – forskare varnar. Realtid