Merz vänder – Tyskland släpper Commerzbank

I juli rapporterade Realtid att den tyska regeringen inte ville sälja sin ägarpost i Commerzbank.



UniCredit hade då snabbt byggt upp nära 50 procent ägande utan politisk förankring — något Berlin kallade ”oacceptabelt”.

Merz höll emot – trots tal om fri konkurrens

Förbundskansler Friedrich Merz stod bakom motståndet. Trots att han ofta lyfter vikten av fri konkurrens ville han inte se en italiensk bank ta kontroll över en systemviktig tysk institution.



För Merz handlade det både om Commerzbanks strategiska betydelse och om att UniCredit agerade utan politisk förankring.

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Nu öppnar Berlin för försäljning

Men efter månader av motstånd signalerar regeringen nu att en försäljning ändå är möjlig. Berlin uppges vara berett att sälja sin post på 12,7 procent till UniCredit, även om något formellt beslut ännu inte är fattat.

En sådan affär skulle ge UniCredit ett ännu starkare grepp om Commerzbank och kunna lyfta den italienska banken över 60 procent av aktierna. Men Berlin vill inte sälja till vilket pris som helst.

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Enligt uppgifterna ska bland annat priset, Commerzbanks framtida strategi och garantier för bankens fortsatta utveckling vägas in.

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En bank där riktningen är omstridd

I takt med att UniCredit stärkt sin position har skillnaderna i synsätt mellan ägarna och Commerzbanks ledning blivit tydliga, rapporterar Finansavisen.



UniCredits vd Andrea Orcel driver på för omfattande förändringar, medan Commertzbanks vd Bettina Orlopp motsätter sig flera av de föreslagna nedskärningarna och varnar för att de kan försvaga bankens ställning på hemmaplan.



Den interna dragkampen har skapat ett osäkert läge där UniCredit är klart största ägare, men ännu inte har genomfört ett fullständigt övertagande.

Genom att öppna för en försäljning vill Berlin använda sin minoritetspost som ett sätt att påverka vilken kurs Commerzbank tar när UniCredit nu driver på för förändring.

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