UniCredit vs Commerzbank: Så kan Europas bankvärld omformas

Posten som köper stabilitet

Varför är 12,7-procentsposten så viktig? UniCredit ligger redan nära majoritet, 49,65 procent av rösterna efter sommarens erbjudande.

Men att passera 60 procent skulle ge betydligt stabilare kontroll: färre beroenden av andra investerare på bolagsstämmor, och en helt annan förhandlingsposition gentemot styrelse och fackliga representanter.

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Godkännande från ECB återstår

Ett slutgiltigt godkännande från Europeiska centralbanken väntas mellan tredje och fjärde kvartalet 2026.

Enligt uppgifter från Reuters ser det ut som om ECB lutar åt att godkänna affären.

Gränsöverskridande banker

Vad betyder det för Europas banker? ECB har länge drivit på för fler gränsöverskridande bankfusioner.

Enligt centralbanken är euroområdets finanssystem fortfarande alltför fragmenterat: omkring 80 procent av alla banklån går till hushåll och företag i bankens hemmamarknad, och mindre än 2 procent av inlåningen sker över landsgränser.

Dela investeringskostnader

En större, mer diversifierad bank kan enligt ECB dela investeringskostnader för teknik, cybersäkerhet och AI över en bredare kundbas.

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Exakt den logik UniCredit själva åberopar, med målet att skära Commerzbanks kostnadsbas med omkring 1,3 miljarder euro.

Komplex sammanslagning

Samtidigt varnar även ECB för att integrationen kan bli komplex och utdragen, med kulturella skillnader och spänningar efter en affär som inleddes som fientligt övertagande.

Tyskland har länge sett Commerzbank som central för finansieringen av landets Mittelstand: de små och medelstora företag som utgör ryggraden i tysk ekonomi. Detta förklarar varför motståndet varit så segt.

Går affären igenom blir den ett av de tydligaste testerna hittills på om en verkligt europeisk bank, snarare än en samling nationella ”mästare”, faktiskt kan bli verklighet.