Efter nästan två års öppen strid är den tyska muren mot UniCredits övertagande av Commerzbank på väg att rämna. Tyska staten överväger nu att sälja sin 12,7-procentiga andel till italienarna. Ett besked som kan avgöra om Europa äntligen får en verkligt gränsöverskridande storbank.
UniCredit vs Commerzbank: Så kan Europas bankvärld omformas
Striden om Commerzbank går in i ett avgörande skede. Ledande tjänstemän i den tyska regeringen är nu beredda att diskutera en försäljning av statens 12,7-procentiga aktiepost i Commerzbank till italienska UniCredit.
Förutsatt att parterna först enas om en gemensam strategi för bankens framtid. Går affären igenom skulle UniCredits ägarandel stiga från dagens cirka 47,6 procent till över 60 procent.
Tysk helomvändning
Det är en tydlig helomvändning. I juni avvisade Tysklands finansmyndighet UniCredits bud rakt av och kallade det för lågt.
Sedan dess har tonen skiftat: förbundskansler Friedrich Merz sa i juli offentligt att regeringen inte tänker blockera affären, och Commerzbanks styrelseordförande Jens Weidmann erkände i slutet av juli att maktbalansen nu är tydlig och att han är redo för konstruktiv dialog. I augusti hölls de första formella samtalen mellan UniCredits vd Andrea Orcel och Commerzbanks vd Bettina Orlopp.
Posten som köper stabilitet
Varför är 12,7-procentsposten så viktig? UniCredit ligger redan nära majoritet, 49,65 procent av rösterna efter sommarens erbjudande.
Men att passera 60 procent skulle ge betydligt stabilare kontroll: färre beroenden av andra investerare på bolagsstämmor, och en helt annan förhandlingsposition gentemot styrelse och fackliga representanter.
Godkännande från ECB återstår
Ett slutgiltigt godkännande från Europeiska centralbanken väntas mellan tredje och fjärde kvartalet 2026.
Enligt uppgifter från Reuters ser det ut som om ECB lutar åt att godkänna affären.
Gränsöverskridande banker
Vad betyder det för Europas banker? ECB har länge drivit på för fler gränsöverskridande bankfusioner.
Enligt centralbanken är euroområdets finanssystem fortfarande alltför fragmenterat: omkring 80 procent av alla banklån går till hushåll och företag i bankens hemmamarknad, och mindre än 2 procent av inlåningen sker över landsgränser.
Dela investeringskostnader
En större, mer diversifierad bank kan enligt ECB dela investeringskostnader för teknik, cybersäkerhet och AI över en bredare kundbas.
Exakt den logik UniCredit själva åberopar, med målet att skära Commerzbanks kostnadsbas med omkring 1,3 miljarder euro.
Komplex sammanslagning
Samtidigt varnar även ECB för att integrationen kan bli komplex och utdragen, med kulturella skillnader och spänningar efter en affär som inleddes som fientligt övertagande.
Tyskland har länge sett Commerzbank som central för finansieringen av landets Mittelstand: de små och medelstora företag som utgör ryggraden i tysk ekonomi. Detta förklarar varför motståndet varit så segt.
Går affären igenom blir den ett av de tydligaste testerna hittills på om en verkligt europeisk bank, snarare än en samling nationella ”mästare”, faktiskt kan bli verklighet.