Säkerhetsoro stoppar HSBC i Dubai – flyttar mötet till London

HSBC:s styrelse skulle ha samlats i Dubai i slutet av september som ett av bankens ordinarie styrelsemöten. Nu hålls mötet i stället i London. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.

Enligt tidningen ändrades planerna efter samtal med HSBC-anställda i Dubai som tagit upp oro för säkerheten. Banken har inte velat kommentera uppgifterna.

Missa inte: Storbanker varnar: Bankskatt kan styra bort investeringar. Realtid

Beslutet kommer samtidigt som Förenade Arabemiraten försöker övertyga omvärlden om att faran är över.

Bara ”affärskritiska” resor

Iran avfyrade nästan 3 000 robotar och drönare mot Förenade Arabemiraten under krigets första månader, sedan USA och Israel attackerat Iran i februari. De flesta sköts ned, men anfallen skadade Dubais rykte som en trygg plats för affärer och turism. Realtid har tidigare skrivit om hur kriget skakade emiratets affärsmodell.

Emiraten har inte utsatts för några direkta iranska angrepp sedan mitten av maj, och livet i Dubai och Abu Dhabi har i stort återgått till det normala. Men USA och Iran befinner sig fortfarande i en konflikt som kan blossa upp igen. Både amerikanska och brittiska reseavrådanden gäller fortfarande.

Läs även: Trots fredslöfte – HSBC varnar för historisk prisnivå på råvaror. Dagens PS

ANNONS

HSBC tillåter i dag bara ”affärskritiska” resor till regionen, uppger en annan källa för FT.

”Lokala chefer har fortfarande mycket att hantera, säger en seniorbankir till tidningen”. Hen påpekar att cheferna måste ansvara för säkerheten både för sina egna familjer och för personalen på plats.