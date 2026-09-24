Europas största bank flyttar ett planerat styrelsemöte från Dubai till London. Beslutet kom efter att anställda på plats larmat om säkerhetsläget, och det visar att Irankriget fortfarande påverkar Gulfens finanscentrum trots att vardagen har börjat återvända.
Säkerhetsoro stoppar HSBC i Dubai – flyttar mötet till London
HSBC:s styrelse skulle ha samlats i Dubai i slutet av september som ett av bankens ordinarie styrelsemöten. Nu hålls mötet i stället i London. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.
Enligt tidningen ändrades planerna efter samtal med HSBC-anställda i Dubai som tagit upp oro för säkerheten. Banken har inte velat kommentera uppgifterna.
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Beslutet kommer samtidigt som Förenade Arabemiraten försöker övertyga omvärlden om att faran är över.
Bara ”affärskritiska” resor
Iran avfyrade nästan 3 000 robotar och drönare mot Förenade Arabemiraten under krigets första månader, sedan USA och Israel attackerat Iran i februari. De flesta sköts ned, men anfallen skadade Dubais rykte som en trygg plats för affärer och turism. Realtid har tidigare skrivit om hur kriget skakade emiratets affärsmodell.
Emiraten har inte utsatts för några direkta iranska angrepp sedan mitten av maj, och livet i Dubai och Abu Dhabi har i stort återgått till det normala. Men USA och Iran befinner sig fortfarande i en konflikt som kan blossa upp igen. Både amerikanska och brittiska reseavrådanden gäller fortfarande.
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HSBC tillåter i dag bara ”affärskritiska” resor till regionen, uppger en annan källa för FT.
”Lokala chefer har fortfarande mycket att hantera, säger en seniorbankir till tidningen”. Hen påpekar att cheferna måste ansvara för säkerheten både för sina egna familjer och för personalen på plats.
Emiraten vill bort från varningslistorna
Förenade Arabemiraten arbetar nu för att andra länder ska stryka dem från sina reseavrådanden. Antalet internationella övernattande besökare i Dubai nådde 869 000 i augusti, den högsta siffran sedan februari, och hotellbeläggningen var 66 procent jämfört med 36 procent i mars, rapporterar Bloomberg.
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USA:s utrikesdepartement håller dock fast vid sin varning. Myndigheten skriver att det sedan krigsutbrottet den 28 februari finns ett fortsatt hot om drönar- och robotattacker från Iran, och att den iranska regimen öppet sagt att den vill angripa platser i Emiraten med koppling till USA. Sedan den 29 augusti får familjemedlemmar till amerikanska statsanställda ändå återvända till landet.
Motsägelsen syns även i fastighetssektorn. Realtid har rapporterat att Dubais fastighetsmarknad har pressats av färre utländska besökare och högre kostnader. Samtidigt bygger emiratet en ny flygplats där delar av anläggningen läggs under jord av säkerhetsskäl.
Obekvämt beslut för HSBC
För HSBC är beslutet känsligt. Banken har gjort Mellanöstern till en central del av sin tillväxtstrategi och vill ta del av regionens stora förmögenheter och kapitalflöden mot Asien. I april tecknade HSBC:s Mellanösternbank ett avtal med Dubais regering om att hjälpa till att locka företag och förmögna privatpersoner till emiratet.
HSBC är den största utländska banken i regionen och har sitt regionala huvudkontor i Dubai. Förra året gjorde banken ett resultat före skatt på omkring 800 miljoner dollar i Emiraten, jämfört med cirka en miljard dollar året innan.
Flera ledande finansprofiler har besökt regionen de senaste månaderna för att visa sitt stöd, bland dem HSBC:s vd Georges Elhedery och Citigroups vd Jane Fraser. Många väntas också delta vid Saudiarabiens investeringskonferens Future Investment Initiative i Riyadh i oktober.
HSBC:s styrelse möts normalt nio gånger per år på olika platser, bland annat i Hongkong och London. År 2024 samlades bankens ledning i Dubai och träffade då bland andra Emiratens premiärminister, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum.