Amerikanska investmentbanken Stifel värvar Nomuras Nordenchef till Stockholm. Banken vill få en större del av de nordiska techaffärerna, på en marknad där allt fler utländska banker nu slåss om kunderna.
Wall Street-bank värvar Nordenchef i Stockholm – jagar svenska techaffärer
Stifel har rekryterat Mika Melamies som managing director i bankens globala teknikgrupp. Det rapporterar Financial News.
Han kommer närmast från japanska Nomura. Där var han co-head of Nordic Investment Banking i tre år och ledde bankens nordiska verksamhet. Han kommer att sitta i Stockholm.
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Enligt tidningen vill Stifel öka sina intäkter från investment banking två till tre gånger. Rekryteringen av Mika Melamies är en del av den satsningen.
15 år på Carnegie
Mika Melamies har arbetat med investment banking i över 20 år. Före Nomura var han i 15 år på Carnegie Investment Bank, som i dag ingår i DNB Carnegie. Där arbetade han med börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden och företagsförvärv.
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Enligt Stifel har han varit rådgivare vid 15 börsnoteringar och fler än 100 M&A- och ECM-transaktioner i Norden och Baltikum. Han har främst arbetat med klimatteknik, industriteknik, mjukvara, tjänsteföretag och digital infrastruktur.
”Norden är en dynamisk och innovativ marknad som ligger i framkant globalt inom AI, robotik, digital infrastruktur och företagsmjukvara, säger Mika Melamies i ett uttalande.
Han menar också att regionen har gått från att vara en regional marknad till en som i allt högre grad lockar transatlantiska affärer.
Vill stärka banden till riskkapitalet
Greg Revenu är chef för rådgivning och aktier i Stifels europeiska teknik- och hälsovårdsgrupper. Han säger att Mika Melamies breda erfarenhet av den nordiska marknaden stärker bankens europeiska teknikverksamhet.
Rekryteringen ska också ge Stifel starkare band till riskkapitalbolag och investerare i regionen.
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Stifel har sitt huvudkontor i St. Louis och är mest känd för sin förmögenhetsförvaltning i USA. I Europa har banken byggt upp sin verksamhet genom förvärv, bland annat av brittiska KBW och Keefe.
Trängsel i Stockholm
Stifel är långt ifrån ensam om att satsa på Norden. Enligt Financial News bygger även Evercore, Moelis, PJT Partners och Citi ut sin närvaro i regionen.
Evercore gjorde en av de mest uppmärksammade rekryteringarna förra året. Banken hämtade Lars Ingemarsson, som var Citis chef för nordisk investment banking, för att leda sin nordiska verksamhet och öppna kontor i Stockholm.
Det finns en tydlig anledning till att bankerna söker sig hit. Stockholmsbörsen var Europas mest aktiva marknad för börsnoteringar 2025, och i år väntas det bästa noteringsåret sedan 2021. Det skrev Realtid nyligen i en genomgång av noteringsvågen.
Amerikanska köpare har också visat sig beredda att betala mycket för svenska techbolag. Ett exempel är när Workday köpte AI-bolaget Sana för omkring 11,8 miljarder kronor.
För de nordiska bankerna blir konkurrensen alltså hårdare, och den kommer från banker med stora balansräkningar och nära kontakter med amerikanska köpare.