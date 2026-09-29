Wall Street-bank värvar Nordenchef i Stockholm – jagar svenska techaffärer

Stifel har rekryterat Mika Melamies som managing director i bankens globala teknikgrupp. Det rapporterar Financial News.

Han kommer närmast från japanska Nomura. Där var han co-head of Nordic Investment Banking i tre år och ledde bankens nordiska verksamhet. Han kommer att sitta i Stockholm.

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Enligt tidningen vill Stifel öka sina intäkter från investment banking två till tre gånger. Rekryteringen av Mika Melamies är en del av den satsningen.

15 år på Carnegie

Mika Melamies har arbetat med investment banking i över 20 år. Före Nomura var han i 15 år på Carnegie Investment Bank, som i dag ingår i DNB Carnegie. Där arbetade han med börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden och företagsförvärv.

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Enligt Stifel har han varit rådgivare vid 15 börsnoteringar och fler än 100 M&A- och ECM-transaktioner i Norden och Baltikum. Han har främst arbetat med klimatteknik, industriteknik, mjukvara, tjänsteföretag och digital infrastruktur.

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”Norden är en dynamisk och innovativ marknad som ligger i framkant globalt inom AI, robotik, digital infrastruktur och företagsmjukvara, säger Mika Melamies i ett uttalande.

Han menar också att regionen har gått från att vara en regional marknad till en som i allt högre grad lockar transatlantiska affärer.