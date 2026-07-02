Låt en AI-agent köpa din aktier, och få lika bra resultat som av en mänsklig trader. Det är vad Robinhood-vd:n Vlad Tenev ser framför sig i framtiden.
Aktie-vd: Snart är AI-agenter lika bra som mänskliga traders
AI-agenter kommer inom kort att kunna utföra aktiehandel på samma nivå som mänskliga handlare.
Det bedömer Robinhoods vd Vlad Tenev.
Han ser tekniken som ett sätt att ge privatinvesterare tillgång till verktyg som hittills främst använts av stora finansaktörer.
”Har varit utom räckhåll”
Agentbaserad AI, där systemen kan genomföra uppgifter på användarens uppdrag utan löpande instruktioner, lyfts fram som nästa stora steg inom artificiell intelligens.
Flera teknikbolag utvecklar nu sådana lösningar.
Robinhood presenterade i maj nya funktioner som gör det möjligt för AI-agenter att handla aktier och genomföra köp åt användarna.
Enligt Tenev är delar av den institutionella handeln redan automatiserad och bygger på AI. Men det var något som bara de stora elefanterna kunde få tillgång till.
”Jag sysslade med aktiehandel som institutionell aktör innan jag startade Robinhood, och vad många inte inser är att en stor del av handeln redan är automatiserad och AI-driven. Men den typen av intelligens och komplexitet har varit utom räckhåll för vanliga människor”, säger han.
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Uppåt för aktien
Målet är alltså att ge även småsparare tillgång till samma beräkningskraft och analysförmåga som stora finansinstitut har använt under många år.
Robinhood fortsätter samtidigt att expandera internationellt. På onsdagen meddelade bolaget att kryptohandel lanseras i Storbritannien som ett led i den europeiska satsningen.
Bolagets aktie steg i den amerikanska förhandeln efter beskedet och följde därmed upp den kraftiga uppgången dagen före.
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Bryter negativ trend
Trots den senaste tidens kurslyft är aktien fortfarande ned omkring fem procent sedan årsskiftet.
Tidigare under året redovisade Robinhood ett svagare resultat än väntat för det första kvartalet, bland annat till följd av lägre handelsaktivitet på kryptomarknaden.
Sedan dess har marknadsklimatet förbättrats i takt med minskad geopolitisk oro och stigande börser.
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