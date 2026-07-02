Aktie-vd: Snart är AI-agenter lika bra som mänskliga traders

AI-agenter kommer inom kort att kunna utföra aktiehandel på samma nivå som mänskliga handlare.

Det bedömer Robinhoods vd Vlad Tenev.

Han ser tekniken som ett sätt att ge privatinvesterare tillgång till verktyg som hittills främst använts av stora finansaktörer.

”Har varit utom räckhåll”

Agentbaserad AI, där systemen kan genomföra uppgifter på användarens uppdrag utan löpande instruktioner, lyfts fram som nästa stora steg inom artificiell intelligens.

Flera teknikbolag utvecklar nu sådana lösningar.

Robinhood presenterade i maj nya funktioner som gör det möjligt för AI-agenter att handla aktier och genomföra köp åt användarna.

Enligt Tenev är delar av den institutionella handeln redan automatiserad och bygger på AI. Men det var något som bara de stora elefanterna kunde få tillgång till.

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”Jag sysslade med aktiehandel som institutionell aktör innan jag startade Robinhood, och vad många inte inser är att en stor del av handeln redan är automatiserad och AI-driven. Men den typen av intelligens och komplexitet har varit utom räckhåll för vanliga människor”, säger han.

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